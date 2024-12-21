韓國奧運三金劍神具本佶訪港　指導青少年劍手　傳承金牌精神

以奧運三金得主具本佶（Gu Bon Gil）掛帥的韓國劍擊高手團，近日訪港為一家劍擊學校主持訓練營。邀請他們訪港的前港將林衍聰表示，香港佩劍需要更多衝擊，所以邀請一些高手訪港，提升本地小將水平之餘，也令更多香港人認識佩劍項目。

訓練營今日正式展開，具本佶接受《01體育》訪問時直言，作為傳統劍擊強國，韓國也感受到香港劍擊水平日漸提高。



具本佶指導小劍手。（趙子晉攝）

韓國劍擊隊在巴黎奧運摘下兩金一銀，三面獎牌全數來自佩劍項目，三名韓國佩劍名將包括奧運三金牌得主具本佶、巴黎奧運女團銀牌尹智秀（Yoon Ji Su）及倫敦奧運團體金牌得主吳恩錫來港獲邀來港，為一家香港劍擊學校的訓練營擔當客席教練，指導9至20歲的青少年劍手。除了本地劍擊運動員，亦有中國、新加坡及澳洲等地劍手參加。

林衍聰與奧運三金得主具本佶上演表演賽。（趙子晉攝）

35歲的具本佶，在倫敦、東京及巴黎奧運勇奪男子佩劍團體賽金牌，之後退下火線，轉任教練培育新一代，今次訓練營是他首次在海外任教。具本佶對上兩次以劍手身份來港，今次終於有更多時間欣賞香港景色，他最期待的是香港夜景。

經過今早訓練後，具本佶指香港佩劍隊的水平逐漸進步，作為韓國劍手都感受到港隊的威脅，同時盛讚一眾小劍手的基本功不錯，希望透過今次訓練營啟發更多香港劍擊的新一代。他傳授進步的要訣：「態度決定一切，只要態度好，就能進步，尤其在訓練營中，勝負根本不重要，是要將所學到的技術實踐。」

尹智秀。（趙子晉攝）

另一客席教練、31歲尹智秀，在巴黎奧運奪得團體銀牌後亦急流勇退，最近在韓國開設劍會，今次也是她首度在外地執教。她希望讓小劍手們知道，只要保持對劍擊的熱情，就可以有好成績，她強調：「努力就是成功的不二法門。」

韓國佩劍向來實力強頑，今夏在巴黎奧運有吳尚旭（Oh San Guk）摘下男子個人賽奪金，並與隊友為韓國隊完成團體三連霸大業；韓國女佩團體雖在決賽不敵烏克蘭，依然摘下一面銀牌。

奧運三金得主具本佶（右二）與佩劍港將何思朗（左一）、陳樂熹（左二）和羅浩天（右一）交流。（趙子晉攝）

具本佶。（資料圖片／Getty Images）

韓國女子團體佩劍。（資料圖片／Getty Images）

前港隊男子佩劍代表林衍聰邀請三名韓國佩劍奧運獎牌得主訪港，期望提升年輕一代水平：「香港劍擊風氣愈來愈盛行，希望推動香港成為劍擊之都。老實說，花劍和重劍在奧運金牌的加乘下，都不用再宣傳，但佩劍就需要一些衝擊，令更多人認識這項目。」林衍聰續說，冀透過今次訓練營，讓一眾青少年劍手感受韓國劍手們的不屈不撓精神，並希望未來能夠成為全亞洲知名的訓練營。

前港隊男子佩劍代表舉行一連六日的佩劍訓練營。（趙子晉攝）