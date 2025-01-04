葡超｜瑞典神鋒再演帽子戲法　傳士砵亭一條件下願減價放售予曼聯

士砵亭王牌前鋒基奧基尼斯（Viktor Gyokeres）以62球成為2024年足壇入球王，2025年首場比賽，他續在葡超上演帽子戲法，作客攻入甘馬雷斯3球，不過球隊亦數次被攻破大門，最終兩隊以4：4打成平手。

這位瑞典射手盛傳被曼聯看中，早前更有報道指「紅魔」主帥阿莫林（Ruben Amorim）已向球會要求羅致基奧基尼斯，視他為今個轉會窗頭號目標。



士砵亭前鋒基奧基尼斯延續火熱狀態。（路透社）

開賽僅2分鐘，基奧基尼斯在左路接球後扭入禁區起腳，皮球被對方後衛擋到後折射入網，為士砵亭先開紀錄；5分鐘後甘馬雷斯由Gustavo Silva追回一球，不過14分鐘基奧基尼斯再入一球，他接應隊友送出直線，以速度壓制對手後，於禁區頂起腳破網，盡顯個人實力。

57分鐘，士砵亭踢出精彩配合，基奧基尼斯在門前冷靜射入完成帽子戲法，以士砵亭領先至3：1。不過甘馬雷斯急起直追，由Kaio César、João Mendes和Dieu-Merci Michel連入3球，在85分鐘反超至4：3。

新年首仗，這位瑞典神鋒即演帽子戲法。（路透社）

幸得法蘭斯高查卡奧（ Francisco Trincao）在補時第5分鐘扳平，士砵亭作客以4：4與甘馬雷斯打成平手，不至於讓上演帽子戲法的基奧基尼斯成敗軍之將。

傳曼聯急切羅致 「已無法等到夏天」

阿莫林11月上任成為曼聯主帥，基奧基尼斯作為他在士砵亭的愛將，便多次被傳會一同前往奧脫福。近期曼聯戰績不濟，已跌至積分榜第14位，阿莫林更直言「正為護級而戰」，讓紅魔鬼在這個冬季轉會窗更受關注。

曼聯最近戰績不濟，相信主帥阿莫林壓力甚大。（路透社）

基奧基尼斯2024年在球會及國家隊各項賽事共攻入62球，比第2位的夏蘭特還要多13球，得分能力可見一斑。英國《每日星報》早前便報道，阿莫林已無法等到夏天，向董事會要求盡快簽入基奧基尼斯。

2024年11月時BBC曾報道，這位瑞典前鋒與士砵亭的違約金約為8000萬英鎊。英國i Paper周五報道，基奧基尼斯非常渴望加盟曼聯，球會也願意減價，批准他以約6000萬英鎊價格離開，但要今夏才能放人。

拉舒福特盛傳被曼聯掛牌出售。（路透社）

然而財政狀況依然是曼聯收購他的最大障礙，盛傳紅魔鬼打算在冬天賣走拉舒福特（Marcus Rashford）以騰出資金。不過《每日電訊報》及《每日郵報》最新報道指，有三間沙特球會向「福仔」開出年薪高達3500萬鎊肥約，比現時1950萬鎊多出不少，但均被拒絕。

i Paper續指曼聯為改善財務狀況，打算將拉舒福特、加拿祖（Alejandro Garnacho）、卡斯米路（Casemiro）和安東尼（Antony）等球員外借。

加拿祖亦被指是曼聯欲外借球員之一。（路透社）

曾為阿莫林而加盟士砵亭

基奧基尼斯上季已狀態大勇，各項賽事50場攻入43球，2024年4月時其經理人Hasan Cetinkaya便曾表示，若阿莫林離隊，該球員很難繼續留在士砵亭：「去年（2023）夏天有8間球會想買基奧基尼斯，但他為了阿莫林而加盟士砵亭。」

基奧基尼斯經理人曾表示，該球員是為阿莫林而加盟士砵亭。（Getty Images）

阿莫林執起曼聯教鞭前，今季率士砵亭在葡超11輪全勝、歐聯4戰3捷，當中更包括以4：1大勝曼城。他離隊後，士砵亭由B隊主帥祖奧彭利拿（João Pereira）執教，但這名只有歐洲足協（UEFA）B級教練執照資格的教頭，帶隊成績乏善可陳，領軍戰績8戰錄3勝1和4負，終在聖誕節被辭退。