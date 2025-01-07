印尼離奇炒申台龍　古華特掌帥全面荷蘭化　卻是高風險賭博︱足球

印尼的足球水平，就算在亞洲亦長年不高，大部分時間是公認的弱旅。直到2019年曾執教韓國國家隊的申台龍接下帥印，一步步提升這支昔日亞洲魚腩部隊水平。世界排名由他上任時的第173位，狂升至目前的第127位，超越包括香港在內的多支亞洲球隊。

印尼在2026世界盃亞洲區外圍賽第三圈驚喜不斷，對強敵沙特阿拉伯一勝一和，亦曾賽和另一出線熱門澳洲隊，目前在C組仍有力爭晉級甚至直接出線席位。可是如此關鍵時刻，印尼國家隊竟突然辭退申台龍，有意由荷蘭名將古華尼掌帥，並由戰術大師雲高爾出任技術總監，令人大惑不解。



印尼足球國家隊竟突然辭退主教練申台龍。（Getty Images）

申台龍領軍印尼男足突飛猛進

印尼男子足球隊在申台龍領軍下表現突飛猛進，他着手培養年輕球員，加上印尼國家隊近年歸化大量從荷蘭出生的猛將，雙管齊下收效近年踏入「收成期」——2022年6月領印尼相隔16年再打入亞洲盃決賽周，更以整個賽事最年輕（平均23.81歲）的陣容，創下16強的歷史佳績，過程中更在小組賽1：0擊敗越南，是7年來首次在宿敵身上獲勝。

申台龍同時領U23和U20梯隊打入該年齡層的亞洲盃決賽周，成為首位領三個年齡梯隊都晉身亞洲盃決賽周的主帥。最大驚喜是U23亞洲盃8強淘汰韓國闖入4強，即使季軍戰戰至加時1：2不敵伊拉克，只差一步未能出戰巴黎奧運，一班印尼小將展示的鬥志和拚勁已教人刮目相看。

回說成年隊，印尼成功晉級世界盃亞洲區外圍賽第三圈，跟日本、澳洲、沙特地阿拉伯三大亞洲勁旅，以及中國和巴林同組，申台龍與麾下延續驚喜演出，首仗作客便賽和沙特，回到主場更以2：0擊敗沙特。6仗過後印尼以1勝3和2負，跟沙特、巴林、中國同得6分，但在對賽成績及得失球佔優暫列第三位。小組頭兩名可直接晉身世界盃決賽周，16分排榜首的日本幾乎篤定獲得入場券，排第二的澳洲有7分，日本以外餘下5支球隊均有力競爭，印尼目前仍處於一個不錯的位置。

印尼打入U23亞洲盃4強，絕非靠運氣。（AFC）

印尼足壇黑暗期接火棒

印尼足壇歷盡黑暗時刻，2015年被指政府干預足球聯賽，遭國際足協暫停會籍至2016年；2018年印尼聯賽發生年輕球迷遭對手球迷殘殺；2022年更出現球場暴動，最終警方驅散時使用催淚煙引起混亂，導致125死的悲劇。2023年印尼原定主辦U20世界盃，惟因國家立場支持巴勒斯坦、國內政客表態反對以色列到訪參賽，印尼遭褫奪主辦權，印尼U20也因而失去參賽資格。

種種紛擾之中，2017至19年期間曾聘用不少外籍教練，包括西班牙籍的Luis Milla、蘇格蘭的Simon McMenemy，戰績都沒有太大起色。韓國前國腳申台龍領韓國出戰2018俄羅斯世界盃，分組賽出局惹來極大批評下離任，2019年獲邀接掌印尼國家隊帥印。當時印尼足壇正值水深火熱，申台龍也願接下火棒，U20、U23到成年隊都由他負責。短短數年間已帶領印尼走出谷底，並在亞洲足壇打出一片天，申台龍說得上是助印尼足球從黑暗走到光明的男人。印尼足總卻選擇在世界盃外圍賽力爭出線的關鍵時刻，把他辭退，印尼和韓國傳媒都感到大惑不解。

古華特剛在12月到香港，踢巴塞對皇馬的傳奇球星表演賽。（Getty Images）

古華特掌帥全面「荷蘭化」

印尼足總1月6日宣布，終止申台龍擔任印尼成年國家隊和U23主教練的合約，指出「今次是印尼足總及國家隊機構基於國家隊表現和長遠目標所作的決定，當中經過詳細及謹慎考慮。」印尼足總主席托希爾（Erick Thohir）指，今次決定「很正常」，聲稱很多國家在世界盃外圍賽期間都會更換教練，表示申台龍的工作已結束，亦不擔心更換教練會影響球隊表現。

托希爾沒說錯，跟國足同組的世界盃亞洲區外圍賽第三圈C組之中，沙特和澳洲均已易帥，印尼是6支球隊中第3隊更換主帥的球隊。可是前兩隊都是因為成績未如理想，印尼在發揮不俗甚至超出預期水平之下炒教練，引發外界猜測，有消息指托希爾不滿申台龍「不聽話」，另有當地評論認為，曾任國際米蘭班主的托希爾希望加快球隊改革步伐，於是希望引入歐洲頂級教練取代申台龍。

印尼男足近年屢創佳績申台龍被眾將拋起的畫面一再出現，可是隨着他下台而不復再。（Getty Images）

主帥經驗淺另聘雲高爾輔助

印尼近年的成功與國家隊「荷蘭化」有關，去年6月在世界盃亞洲區外圍賽第二圈擊敗菲律賓一仗，陣中便有多達9位在荷蘭出生的球員。印尼傳媒廣泛報道，荷蘭名將古華特將接任領軍，並由經驗豐富的荷蘭名帥雲高爾出任技術總監，似乎有意令國家隊徹底荷蘭化。

可是12月才訪港出戰巴塞對皇馬傳奇明星賽的古華特，執教生涯絕大部分時間都只是當副手或青年軍教頭，只有兩次曾任主教練——2015至2016年間帶領荷蘭屬地庫拉索（Curaçao）國家隊一年；唯一球會執教經驗是2023年到土耳其球會迪米亞斯柏（Adana Demirspor）領軍，惟只帶隊5個月便離任。

印尼國家隊以出戰2026世界盃決賽周為目標，外圍賽搶分關鍵時刻突棄申台龍，找來主帥經驗甚淺的古華特，就算獲73歲的雲高爾輔助，這個大膽決定仍是一個風險極高的賭博。