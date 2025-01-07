英超｜諾定咸森林挫狼隊追至跟阿仙奴同分　下輪鬥利物浦榜首大戰

諾定咸森林延續佳態，英超今晨作客以3：0擊敗狼隊後已錄聯賽6連勝，目前與第2的阿仙奴同分排在第3 ，繼續追趕榜首的利物浦。

落後踢少一場的「紅軍」6分，諾定咸森林已為今季英超爭標份子之一，不過主帥紐奴（Nuno Espírito Santo）避談爭冠：「或許球季結束時，我會留意一下積分榜。」



基比斯韋特今季表現出色，是諾定咸森林有如此佳績的功臣之一。（Getty Images）

踏入2025年正式上任的英格蘭新帥杜慈（Thomas Tuchel）近期多次入場觀戰英超賽事，今仗同為座上客。開賽僅7分鐘，去年兩次代表「三獅軍團」的基比斯韋特（Morgan Gibbs-White）便為諾定咸森林先開紀錄，以表現為杜慈留下印象。

狼隊今仗控球率達61%，且有不少具威脅攻門，惟諾定咸森林門將素斯（Matz Sels）表現神勇，多次作出關鍵撲救而力保不失，加上基斯活特（Chris Wood）及艾禾尼爾（Taiwo Awoniyi）在44分鐘和94分鐘再為客隊各入一球，諾定咸森林作客以3：0大勝狼隊。

素斯今場獻5次撲救，力保諾定咸森林大門不失。（Getty Images）

紐奴避談爭冠 「球季結束才看積分榜」

不少英超勁旅今季表現下滑，曼城陷入低潮，熱刺與曼聯同跌入下半板，阿士東維拉因要兼顧歐聯，目前暫排第8，反觀兩季前才升班的諾定咸森林異軍突起，與阿仙奴同分齊在積分榜追趕利物浦。

英國天空體育記者賽後提到，全國球迷此刻都關心着英超積分榜，紐奴則選擇避談：「我不知道，或許球季結束時，我會留意一下。」

紐奴今季率領諾定咸森林表現出色，目前更為英超爭標份子之一。（Getty Imags）

下輪對「手下敗將」利物浦

諾定咸森林下輪（15日）將迎戰榜首的利物浦，在城市球場（The City Ground）上演榜首大戰。他們是今季唯一一支在各項賽事擊敗「紅軍」的球隊，不過提及這話題時，紐奴繼續「耍太極」，未有為球隊施加壓力。

他表示現階段更集中周六（11日）對盧頓的足總盃：「那場比賽對我們很重要，抱歉未有直接回答你的問題，但這是事實。我們要好好準備，因為足總盃很重要，是一個很好的機會，讓球隊不同球員上陣，今季還有很長很長時間，所以目前首先要集中準備盧頓的比賽。」