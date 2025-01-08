英超｜孫興慜與熱刺續約一年　深情告白望領球隊走出低潮

熱刺宣布與隊長孫興慜續約一年，該韓國球星合約本在6月到期，遲遲未續約之下，巴塞隆拿、曼聯、皇馬等多間球會均曾與他傳出緋聞。

32歲的孫興慜續約後留下感人發言，表示已在熱刺效力將近10年，很榮幸能夠留隊，並希望帶領近況不佳的球隊走出困境。



孫興慜確定與熱刺續約一年。（路透社）

「這是一間所有人都想效力的英超球會」

孫興慜2015年8月加盟熱刺，至今已過去近9年半，更在2024年夏天被任命為隊長。官方發布的影片中，該韓國球星表達對熱刺的愛：「我愛這間球會，也愛在此度過那將近10年的時光，很榮幸能留效多一年。當成為球隊隊長，便要承擔更多責任，這是一間所有人都想效力的英超球會。」

他續稱戴上隊長臂章，便要更多地以身作則，成為球隊領袖，「要時刻做正確的事，有時候這很困難，你必須嚴格要求自己。」

孫興慜去年夏天升任隊長，但球隊今季戰績未如理想。（路透社）

「糟糕日子過後，美好時光總會到來」

孫興慜上季在好拍檔哈利卡尼離隊轉投拜仁後，擔起球隊進攻王牌重任，英超交出17入球10助攻，領軍取得英超第五名。今季以隊長身份續任熱刺進攻核心，表現卻見回落，聯賽暫時貢獻5入球6助攻，「白百合」亦近況低迷，英超連續4輪不勝，目前僅排聯賽第12，只比曼聯多1分。

自孫興慜加盟至今，熱刺在英超最差戰績是第8名，如今球會陷入低潮，身為隊長的他不輕言放棄：「我一直覺得當困境來到，當已觸碰到地面時，是時候再次躍起，重新爬上去。」即使多年來在熱刺未曾嘗到捧盃滋味，仍無阻孫興慜對這間北倫敦球會的愛：「經歷糟糕日子之後，美好時光總會到來。」

熱刺近況不濟，英超正陷四連敗。（路透社）

普斯迪高古：希望幫他奪冠

「老孫」與熱刺續約一事，從2023年夏天普斯迪高古（Ange Postecoglou）上任時便預備洽談，但一直擱置至今，期間孫興慜轉會謠言滿天飛，加盟曼聯、巴塞隆拿等消息不時傳出，更有傳他會轉投土超球會加拉塔沙雷，熱刺遲遲未續約的態度，曾引來韓國媒體大為不滿。

普斯迪高古希望能與孫興慜一同贏得錦標。（路透社）

如今確定留下孫興慜，普斯迪高古直指為好消息：「他已在這間球會經歷出色生涯，也在過去10年擔任重要角色，影響了這間球會及整個英超聯賽。」這位主帥續稱，目標是確保孫興慜之後能帶着錦標離開熱刺。

聯賽盃將對利物浦 普帥賽前力撐老孫

不過孫興慜想要捧盃也不容易，他續約熱刺後第一戰，是周三（8日）深夜的聯賽盃4強首回合，迎戰今季狀態大勇的利物浦。賽前記者會上，普斯迪高古大發牢騷，批評球隊表現：「就算你把世界級的沙拿放在我們陣中，我也不肯定他能否交出同樣表現，因為目前的狀況是球隊整體而來。」

他認為以熱刺現況，根本無法有效地為進攻球員製造機會：「你需要一支狀態良好、能創造機會、積極主動、有凝聚力且防守堅固的球隊，此刻這些東西都不存在。」

賽前普斯迪高古力撐孫興慜，認為球隊整體表現不佳，令後者未能發揮真正實力。（Getty Images）

普帥續指，孫興慜今季入球數字未能反映其能力：「沙拿效力一支狀態大勇的強隊，如果你把孫興慜放到利物浦，他也會有不錯的入球表現。此刻對我們的球員來說並不易過，他們正盡力做到最好。當球隊處於最佳狀態時，便可見到孫興慜強勢回歸，我不認為他的入球能力有減少。」