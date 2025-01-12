女花世界盃香港站｜港隊團體賽15名完賽　江旻憓現身支持舊隊友

女子花劍世界盃香港站最後一日舉行團體賽，被列為11號種子的港隊女子花劍隊，由鄭曉為、陳諾思、符妤名、關渝澄代表出戰，16強不敵加拿大後轉戰排名賽，結果以第15名完成賽事。



由陳諾思、符妤名、關渝澄、鄭曉為組成的香港女子花劍隊。（盧翊銘攝）

突破16強，是港隊在主場出戰的願望，港隊被列為11號種子，由鄭曉為、陳諾思、符妤名、關渝澄出戰，首圈輪空後與加拿大爭奪8強席位，加拿大陣中有巴黎奧運銅牌得主哈維（Eleanor Harvey）與世界排名第8的華裔劍手郭子嘉（Jessica Guo Zi Jia）坐鎮。港隊初段與對手打成均勢，中段被拉開比分，結果以27：45不敵加拿大，8強夢落空。

港隊與加拿大爭入16強，早段比分緊咬。（盧翊銘攝）

今早在迪士尼出席慈善活動的江旻憓，隨後特意來到亞博館支持港隊前舊隊友，Vivian一到場隨即成為「集郵」目標，Vivian笑言為了送禮給陳諾思而來，見到傳媒時依舊熱情，她留在場上約20分鐘離開。

剛剛在迪士尼出席活動的江旻憓，專程過來亞博支持舊隊友。（趙子晉攝）

港隊女花16強落敗後，轉戰排名賽，首戰對德國隊，符妤名第二局助港隊領先9：7，陳諾思第三局上場時，裁判多次爭議判決，令雙方教練不斷投訴，但因為今場不設視像裁判，故裁判擁有最後決定權。

港隊中段一度被拉開7分，陳諾思第6局在1分半鐘內打出一段6：1，追成26：26，惟未能保持優勢，差距再次擴大至5、6分。負責「守尾門」的鄭曉為，最後一局一度追至落後4分，惜最終以38：45憾負。港隊不敵羅馬尼亞後，以45：34擊敗英國隊，以第15名完成香港站。

（盧翊銘攝）

「成績不算滿意，可以有更好的發揮爭取更佳的名次。」港隊賽後接受訪問時，「大師姐」鄭曉為如此說道，全隊以八強為今站目標，如今未能達成目標也有點失望，但這目標本身都不易做到，不會因為今次未能達標而感挫敗，未來分站會繼續努力。

有別於上年的香港站，今年女花世界盃不設售票，若劍迷想入場觀戰，要親自到亞博以實名登記再進場，所以今年氣氛當然不及去年。當港隊比賽時，劍道兩旁聚集不少觀眾為港隊打氣，「本身我們預期無觀眾，當我們比賽途中時發現身後有打氣聲，很感動，原來有人支持我們，始終亞博（與市區）有一段距離，他們都願意專誠到來為我們打氣，對我們是很大的鼓勵。」鄭曉為說。

連日督師的香港劍擊隊總教練鄭兆康，直言港隊今站表現不過不失，希望好好總結今次賽事，讓港隊女花未來再有突破。「康教練」認為，在香港主辦世界盃賽事，對香港小將甚有幫助，「畢竟（代表港隊）出外比賽的名額有限，若香港主辦的話，不少小將都可參加，體驗世界級賽事的高水平，對她們的成長非常有幫助。」