劍擊｜亞洲少年精英聯賽澳門站落幕　港隊代表奧運獎牌到場分享

「亞洲少年劍擊精英聯賽澳門站」一連三日在澳門威尼斯人舉行，來自中國、香港、澳門、美國等地近800名6至14歲的小劍手參賽，今次比賽更邀請到巴黎奧運女子佩劍團體銀牌得主尹智秀（Yoon Ji Su）到場與小劍手分享。



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「亞洲少年劍擊精英聯賽澳門站」今年首度移師澳門，在威尼斯人金光會展進行一連3日賽事，雲集中、港、澳、台等地的小劍手爭標。此外，大會邀請到巴黎奧運女子佩劍銀牌得主尹智秀，與前港隊劍擊運動員林衍蕙分享多年的生涯，更大談二人的相識經過。比賽第二日，港隊男子佩劍代表羅浩天與陳樂熹與一眾澳門劍手分享心得，更落場指導小劍手。