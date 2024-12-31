劍擊｜亞洲少年精英聯賽澳門站落幕 港隊代表奧運獎牌到場分享
撰文：體育來稿
出版：更新：
「亞洲少年劍擊精英聯賽澳門站」一連三日在澳門威尼斯人舉行，來自中國、香港、澳門、美國等地近800名6至14歲的小劍手參賽，今次比賽更邀請到巴黎奧運女子佩劍團體銀牌得主尹智秀（Yoon Ji Su）到場與小劍手分享。
「亞洲少年劍擊精英聯賽澳門站」今年首度移師澳門，在威尼斯人金光會展進行一連3日賽事，雲集中、港、澳、台等地的小劍手爭標。此外，大會邀請到巴黎奧運女子佩劍銀牌得主尹智秀，與前港隊劍擊運動員林衍蕙分享多年的生涯，更大談二人的相識經過。比賽第二日，港隊男子佩劍代表羅浩天與陳樂熹與一眾澳門劍手分享心得，更落場指導小劍手。
劍擊｜何瑋桁世盃摘銅後望衝擊世界前十 張家朗染金髮備戰巴黎站韓國奧運三金劍神具本佶訪港 指導青少年劍手 傳承金牌精神香港劍擊隊辦奧運祝捷會 江旻憓轉身份有新體悟 順道為馬會宣傳劍擊青年世界盃｜港隊男花團體負中國摘銀 陳諾思無緣頒獎台張家朗出席活動宣傳新專屬波鞋 驚喜落場與小劍手交流張家朗賽季開齋奪銅 小將麥朗圖打出驚喜｜世界盃高崎站劍擊｜張家朗成就解鎖憑季終世一奪大獎 江旻憓兩度揚威香港劍擊公開賽｜台劍手次日奪兩冠 前世少銅牌決賽挫朱嘉望香港劍擊公開賽｜17歲薛雅致登頒獎台 走出自我懷疑領悟比賽真諦重劍世界盃｜港隊溫哥華站摘兩銅 何瑋桁締歷史男重首登頒獎台
劍擊｜何瑋桁世盃摘銅後望衝擊世界前十 張家朗染金髮備戰巴黎站韓國奧運三金劍神具本佶訪港 指導青少年劍手 傳承金牌精神香港劍擊隊辦奧運祝捷會 江旻憓轉身份有新體悟 順道為馬會宣傳劍擊青年世界盃｜港隊男花團體負中國摘銀 陳諾思無緣頒獎台張家朗出席活動宣傳新專屬波鞋 驚喜落場與小劍手交流張家朗賽季開齋奪銅 小將麥朗圖打出驚喜｜世界盃高崎站劍擊｜張家朗成就解鎖憑季終世一奪大獎 江旻憓兩度揚威香港劍擊公開賽｜台劍手次日奪兩冠 前世少銅牌決賽挫朱嘉望香港劍擊公開賽｜17歲薛雅致登頒獎台 走出自我懷疑領悟比賽真諦重劍世界盃｜港隊溫哥華站摘兩銅 何瑋桁締歷史男重首登頒獎台