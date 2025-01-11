女花世界盃香港站｜陳諾思開局大落後未言棄　憾負意大利無緣16強

香港連續兩年舉辦劍擊世界盃分站，一連三日在亞洲國際博覽館上演女子花劍世界盃香港站，共三名港將躋身正賽圈，當中巴黎奧運代表陳諾思突破首圈，惜不敵意大利劍手Elena Tangherlini，無緣在主場追平生涯最佳。關渝澄與鄭曉為則在首圈止步。



港隊女子花劍代表陳諾思。（黃浩謙攝）

世界排名第24位的陳諾思（Daphne），是今年香港站排名最高的港將，Daphne小組賽，6戰全勝，直接躋身正賽圈。這名19歲的港將首圈鬥德國劍手Carlotta Morandi，今仗多次以防守戰術取分，以15：10先下一城。

陳諾思晉級後鬥意大利的Elena Tangherlini，Daphne早段已心急搶攻不果，早段落後0：3，隨後更在分半鐘內被拉開1：9。身後的教練不斷提場，陳諾思逐漸放慢節奏，雖收窄分差，結束首節落後6：12，陳次節落後7：14時連取3分，可惜最終以10：15告負，無緣追平上年華盛頓大獎賽的16強戰績。

陳諾思在32強開局一度落後1：9。（黃浩謙攝）

「落場好心急，畢竟對方也是高水平劍手，早段打得太心急，出現不少失誤，對手把握到然後拉開分差，令往後的形勢十分難打。」開局不足90秒已大比數落後1：9，陳諾思認為是今仗的勝負分野，賽後笑言堅持下去，只是不希望輸得「太肉酸」，「我不想32強輸1：15如此『樣衰』，必須要多取幾分，同時我希望捱至1分鐘休息，聽聽教練指示如何調整。」

陳諾思上年完成香港站後，直言與世界前列仍有差距。兩次香港站的大半年間，即使陳諾思成為奧運代表，她依然認為自己與世界的差距甚大，「單單是入局的心態已看得出差距，對方很謹慎、很穩陣，自己則很心急，我在技術、處理比賽等各方面都還要進步。」

陳諾思坦言與世界前列仍有差距。（黃浩謙攝）

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女花世界盃香港站｜關渝澄鄭曉為首圈力戰憾負

關渝澄在周五的資格賽表現神勇，今日首圈硬撼法國劍手拉治蕾（Eva Lacheray），兩人對上一次交手就是上年香港站，當時關以5：15落敗。關渝澄在資格賽最後一場的最後一分時，不慎觸傷左膝的舊患，她昨日隨即返回體院做治療，即使帶傷上陣，戰況更加緊湊，關渝澄今仗不落下風，首局途中要求噴止痛劑，打成8：8平手。關在休息後的痛楚加劇，被對方打出一波7：1的攻勢，最終以9：15憾負止步。

關渝澄賽後含淚接受傳媒訪問，她透露今早熱身時已覺左腳有不妥，比賽途中也感到未能發力，但沒有將落敗歸究於傷患，「與左腳（的傷）無關，自己未能發揮自己最佳水平，畢竟打入正賽圈已非易事，今次有大好機會自己卻沒有好好把握，很可惜。」

關渝澄負傷上陣，同樣首圈告負。（黃浩謙攝）

鄭曉為首圈遇上5號種子的波蘭劍手Julia Walczyk-Klimaszyk，「阿夢」早段曾領先，惜最終仍以12：15告負。即使結果未如人意，鄭曉為對今場發揮感滿意，「今場做到賽前部署，都算發揮得到，只是一些細節未能做好，就如領先也急於搶攻。以往打比賽都是先落後，今次可以領先，都算是進步。」