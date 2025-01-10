13歲梁殷僑首戰成年賽　晉級淘汰賽打出驚喜｜女花世界盃香港站

女子花劍世界盃香港站一連三日在亞洲國際博覽館舉行，各地劍手雲集香港爭冠。港隊派出31名劍手參賽，巴黎奧運代表、世界排名24的陳諾思小組賽全勝過關，以18號種子身份闖入正賽，將遇上德國的Carlotta Morandi；鄭曉為與關渝澄同告突圍，兩人同樣挑戰世界前16名的種子劍手；符妤名、龍卓盈及黃諾頤則與正賽圈只差一步。

31名香港劍手中，不乏首度參戰國際賽的小將，年僅13歲的梁殷僑是全場最年輕劍手。雖然身形嬌小，但打起來毫無懼色，殺入外圍賽淘汰賽，表現可人。

攝影：梁鵬威



港隊13歲小將梁殷僑。（梁鵬威攝）

劍總主辦的公開賽至少14歲才可參加，換言之今年5月才滿14歲的梁殷僑，劍擊生涯首個成年組賽事就是香港站世界盃。儘管對手身形差不多高出一個頭，但梁殷僑毫無懼色，用盡一切方法取分，靈巧的步法及過人的膽量令她在劍道上不落下風。

梁殷僑在身形上明顯較對手輸蝕。（梁鵬威攝）

梁殷僑從外圍賽小組賽打起，同組有6名對手。她早段打得甚為心急，連輸三場，教練立即提醒，她調整後打得較為沉着，與同組的意大利劍手惡鬥到最後，以4：5落敗。小妮子揭起面罩與對方握手，眼泛淚光，然後戴回面罩返回劍道末端，教練隨即上前安慰。

最後一場小組賽，梁殷僑收拾心情，以5：4險勝澳洲劍手，這場勝仗至關重要，因為她因此取得外圍賽淘汰賽資格，遇上世界排名34的意大利劍手Martina Sinigalia。梁殷僑開局落後1：6，即使急起直追，但實力始終有差距，最終以9：15告負。

梁殷僑戰小組賽時情緒波動。（梁鵬威攝）

首次世界盃之旅告終，小女孩有點失落，沒有除下面罩，坐在觀眾席平復心情。「今次目標是小組出線，雖然成績上做到，但發揮一般，頭幾場太想贏，（表現）操之過急，失去應有節奏。我希望在比賽事中好好發揮，但與期望有落差，所以情緒有點起伏。雖然小組賽後段調整不少，但可以做得更好。」

作為全場最年輕劍手，梁殷僑能夠從小組出線外圍賽淘汰賽，成績別具意義，但她自覺不及格，期待更好的表現，但總結今次賽事，令她眼界大開，特別是不少劍手「轉數」極快，當發現戰術不奏效時，果斷改用正確的戰術，這點正是梁殷僑在今次世界盃的最大得着。

梁殷僑在劍道上毫無懼色。（梁鵬威攝）

+ 3

年紀輕輕的梁殷僑5歲開始學劍，是大小賽事的頒獎台常客，近期不但在本地分齡賽的17歲以下組別取得佳績，上月征戰青年世界盃曼谷站，是少數躋身32強的香港劍手。就讀協恩中學中二的她，立志未來在劍擊路發展，問她會否以奧運為目標，她沉思後說「奧運太遠了」，「我想打世青、亞青，想打到前啲名次。」再補充：「其實我最想不斷進步。」香港劍擊人才輩出，13歲的梁殷僑，相信又是一個值得香港人記住的名字。

梁殷僑。（梁鵬威攝）

陳諾思小組賽全勝，率先躋身明日的正賽圈。（梁鵬威攝）