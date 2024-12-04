亞冠二︱理文取今屆首分　平近20年香港球會最差戰績：打和很合理

亞洲足協亞冠盃次級聯賽最後一輪，香港代表理文與新加坡球隊淡濱尼流浪踢成0：0，取得今屆唯一一分，追平香港球會近廿年來於亞洲賽分組賽最差戰績。



理文於今屆亞冠二最後一仗毫不留力，悉數主力繼續擔正，季初加盟時備受期待、但一直長居後備的外援夏馬特今場獲正選機會，取代因病缺陣的黃威，但保連奴、金昊奎、馬天尼斯等繼續坐冷板。值得留意，今場四位裁判均為女球證，分別來自日本、韓國及中國，主裁判是日本籍的山下良美，曾執法男子亞冠盃、日職、奧運及女子世界盃。

今仗由4位女球證執法。（袁志浩攝）

首15分鐘理文未曾在對手禁區觸球，但淡濱尼流浪中堅斯拿高域之後受傷離場，戰至27分鐘，夏馬特妙傳艾華頓後上入楔，他在力壓下快腳一「篤」欠缺力度，埋門被輕易沒收。兩分鐘後輪到安尼亞接應立花稜也長傳，他乖巧挑前左腳勁射，但省中守衛令威脅大減。

羅沙上半場單刀錯失良機。（袁志浩攝）

41分鐘艾華頓直線傳予羅沙，這位翼鋒單刀推進卻甩腳，皮球遭門將出迎接實；完半場前淡濱尼流浪中場久乘聖亞，藉爭波時皮球彈起，於禁區外順勢抽射，陳嘉豪飛身托出底線，半場雙方互無紀錄。

艾華頓踢足全場。（袁志浩攝）

換邊後戰況膠著，直至76分鐘艾華頓右路傳中至尾柱，羅沙頭槌攻門無果；另一邊廂淡濱尼流浪79分鐘亦曾由亞琵哈拿比狂抽破網，但因隊友越位在先令入球無效。兩隊終踢成0：0，雙雙出局，而理文則取得今屆第一分，亦是唯一分數。

理文最終保持清白之身。（袁志浩攝）

自2002年亞洲足協將亞冠盃改制、2004年首辦亞協盃後，除了2020年因疫情取消賽事，從來沒有香港球會在亞洲賽（亞冠或亞協）分組賽無分落袋。

2017年東方首度代表香港參與亞冠盃分組賽，在主場大部份時間多打一人下戰和日職川崎前鋒，取得該屆唯一一分；至於2005年出戰亞協盃的愉園，該屆分組賽錄1和5負得1分，理文今屆最終以1分完成賽事，與上述兩隊並列香港球會亞洲賽最差戰績。

理文主教練賀蘭特。（袁志浩攝）

理文主教練賀蘭特認為，亞冠二的比賽水平並非開玩笑（is no joke），自己上任僅約兩周，仍需時去了解球員及落實戰術，「希望球迷不論好與壞，都繼續支持球隊。」

他相信在分組賽五連敗後，球員信心肯定有受挫，但今仗最後仍能成功克服難關，「正面來看，我們保持清白之身，也取得了分數。我們有明顯入球機會，對方也一樣，最後打和是合理的，識波的人會知道今仗是一場好比賽。」

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理文中場黃威上周六戰畢高級組銀牌後於社交媒體發文，指在旺角場沖身時熱水不足夠，「番（返）到屋企連續打咗20個乞嗤，今朝起身病埋。呢個情況都唔係（第）一兩次發生，麻煩旺角場負責熱水爐個同事關注下。」

賀蘭特笑言自己沒關注對方言論，也不太清楚其病況或原因，「我不知道水溫，因為我沒有沖身，他生病可能是到越南作客時，或坐飛機時受傳染，有太多可能性。」不過他透露隊員如顏樂楓、杜度都感不適，強調會讓對方放幾天假，而自己則會繼續投入工作，助港足備戰下周日（8日）舉行的東亞足球錦標賽外圍賽。