高級組銀牌︱東方憑角球奪冠　MVP梁冠聰解構戰術：證明有韌力

連續三屆打入高級組銀牌的東方，今屆於決賽以1：0擊敗理文，第十二度高舉銀牌錦標。當中東方憑一次角球戰術贏波，成為焦點。



東方與理文今場發揮皆一般，全場戰況算不上相當精彩，東方今場採取角球戰術，臨開出角球前球員會「一擁而上」，塞滿對方小禁區，終憑上半場32分鐘由巴杜姆近門頂入，一槌定音贏波。

東方憑角球戰術贏波。（袁志浩攝）

開出這記角球的東方守將梁冠聰，賽後當選決賽最佳球員，他透露東方今場左右路角球、自由球都有3至4個戰術，由主理死球的球員決定最終方案：「因為（陳）嘉豪（理文門將）不常出迎，加上今場我們有高空優勢，所以選擇了這個戰術。」

梁冠聰助攻巴杜姆頂入。（袁志浩攝）

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他承認兩隊在決賽都發揮不佳，終以死球定勝負，「幸運之神在我們一方」，但認為東方在球員變動下，值得贏得錦標，「證明即使遇上難關，我們也有韌力」。

東方在港超聯少踢榜首大埔兩場、落後5分，梁冠聰相信銀牌冠軍是強心針，「但下周日要鬥傑志，也有第三循環，冠軍仍很遙遠，我們板凳深度不是很充裕，只能一場一場去做好」。

葉鴻輝當選由球迷票選的「最佳球員」。（夏家朗攝）

至於保持清白之身的東方守門員葉鴻輝，賽後當選由球迷票選的「最佳球員」，他笑言自己不算有球迷緣，因過往同類獎項都無份：「可能我之前很少拉票，今次（得獎）很開心，多謝球迷投票給我。」

葉鴻輝表示，蛇年個人目標是身體健康、無病無痛，也希望球隊能延續上半季表現：「我們不是踢個別一、兩個球員，論球員質素，我們未必很好，但整體而言相信會發揮得好，今天致勝關鍵，就是成隊用心、搏命去踢。」