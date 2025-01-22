羽毛球印尼大師賽｜鄧吳配與首勝擦肩　力戰64分鐘不敵中國組合

2025年度的世界羽聯巡迴賽展開後，一連三星期有賽事，今星期移師印尼上演大師賽，港隊兩對混雙組合先後登場，鄧俊文／吳芷柔率先登場鬥中國組合郭新娃／陳芳卉，惟力戰64分鐘後遭逆轉，首場勝仗仍要等一等。



鄧俊文／謝影雪是近年最成功的香港混雙組合，謝影雪去年底宣布休息，「鄧謝配」暫時拆夥，鄧俊文在2025年改拍吳芷柔出戰混雙，接連兩項賽事亦是首圈止步，今次在印尼大師賽首圈硬撼中國組合郭新娃／陳芳卉。

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「鄧吳配」首局一度落後8：13，其後發力反超前，以21：18先下一城。這對中國組合次局收拾心情，初段打出氣勢，連取6分，鄧吳配以2：11落後進入技術暫停，休息後未能扭轉局勢，以9：21遭追成平手。

戰至決勝局，早段戰情緊湊，多次打成平手，直至13：13，鄧吳配其後連贏7分，一度領先20：16，距離勝利只差1分，郭新娃／陳芳卉未有放棄，回敬一段5：0的攻勢重取領先，雙方在「刁時」周旋，結果鄧吳配再輸一局21：23，力戰64分鐘告負。

港隊另一對混雙組合呂俊瑋／傅智恩，則以14：21及17：21不敵馬來西亞的許邦榮／鐘舒韻，首圈止步。