中國羽毛球奧運金牌直播帶貨反應兩極　喜歡自由堅持「不進體制」

中國羽毛球運動員鄭思維與黃雅瓊合作的「雅思組合」多年來橫掃混雙，贏盡奧運、世界錦標賽等所有主要賽事冠軍，兩人去年底在年終賽奪冠後告別國際羽壇。

當中，27歲的鄭思維仍在當打之齡便選擇結束生涯，曾引來質疑，他開設個人品牌Zswing，並親自做模特兒、帶貨，引來的評價兩極。



鄭思維在小紅書推介自己品牌的產品。（小紅書）

鄭思維開設的個人品牌Zswing，產品有時裝、水杯、襟章等，他在1月15日晚直播「帶貨」，兩小時間獲61萬人次觀看，售出了1800張訂單、銷售額37.5萬人民幣。

不過內地網民對於奧運金牌球手轉營、直播帶貨，則有兩極評價，不少網民都認為鄭思維贏盡榮譽後急流勇退，支持退役運動員發展自己的事業，也有人讚他有勇氣、有想法；但自然有人不支持，認為他之前受訪時表明一早決定「不進入體制、不做教練」，是「一點回報國家的想法都沒有」，開設個人品牌是「把粉絲當韭菜在撈錢」。

鄭思維（右）和昔日拍檔黃雅瓊（左）早前一同出席晚宴。（微博）

鄭思維與黃雅瓊在合作的7年間，在奧運獲過1金1銀、3次世錦賽冠軍、兩屆亞運金牌，亞運也贏過1次金牌，他27歲就退出國際賽的決定，曾惹來不少批評，但他的態度非常堅決，早前接受內媒訪問時，明言不想在競技狀態下滑時被打到想退役，「加上我的家庭現在很需要錢。第三是我現在沒有必要再去承受運動帶來的辛苦了，我已經拿到大滿慣了，對我來說我並不追求更多的成就了。」

鄭思維坦言不期望做下一個李寧，認為自己創業更自由。（小紅書）

他也透露，父母一直希望他「進體制」（指進入政府機關或國企等機構工作），但他早已下了決心，「我說肯定不可能。不確定時什麼時候開始有創業規劃的，但我很確定的一點是自己退役不會進體制，也不會當教練。因為我自己是一個比較喜歡自由的人，而且我在運動員期間就有個性，比較不服管。如果我進體制，就一定有領導在，如果自己當老板就可以自己把控自己的時間，性格也能無限地釋放。」

鄭思維對創業充滿信心，表示目前已經有盈利，「我沒有想過成為第二個李寧，我只是希望把自已的事情做好。」他又提到自己的偶像是周杰倫，「他三觀很正」，認為他家庭幸福、對朋友講義氣，「跟他一起旅遊的都是一起十幾、二十幾年的好友，他那個狀態是我更想學習的。」