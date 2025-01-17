羽毛球印度賽｜李卓耀輕取周天成晉4強 女雙「楊楊配」8強止步
撰文：陳智深
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羽毛球港將李卓耀，在印度公開賽男單8強擊敗中華台北的周天成殺入4強。至於女雙組合楊雅婷／楊霈霖則在8強不敵中國組合出局。
世界排名第20的李卓耀面對排名第9的周天成贏得頗為輕鬆，第一局自2：1起便一直領先，先以21：15取下第一局。次局更一直領放，一度領先12：2，最終21：8再取一局，僅花39分鐘便輕鬆以總局數2：0擊敗周天成晉級4強。
李卓耀4強對手，將會是另一8強賽事、印度球手佐治（Kiran George）或中國球手翁泓陽的勝方。
此外，較早前進行的女雙8強，港隊「雙楊配」楊雅婷／楊霈霖面對四號種子、中國組合李怡婧／羅徐敏，最終以局數0：2不敵，無緣4強。
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