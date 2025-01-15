英超｜曼城領先兩球被賓福特追和　哥迪奧拿賽後疑激動狂鬧門將

曼城英超作客賓福特，在領先2：0大好形勢下被連入兩球逼和。近期婚變的曼城主帥哥迪奧拿（Pep Guardiola）失去往日的輕鬆自若，被影到賽後在場上向兩名球員訓話，更疑似大聲喝罵後備門將史堤芬奧迪加（Stefan Ortega），再次公然失態。



菲爾科頓在66分鐘為曼城先開紀錄。（路透社）

曼城領先兩球被追和

早前經歷一段低潮後，曼城近期逐漸回復狀態並錄各項賽事三連勝，包括周日（12日）在足總盃以8：0大炒沙福特城，聯賽也接連擊敗李斯特城及韋斯咸，一步步重返聯賽前列。

今仗面對賓福特，兩隊上半場互交白卷，至66分鐘，曼城中場大將奇雲迪布尼在右路送出精彩傳中，菲爾科頓（Phil Foden）入楔撞射先開紀錄，12分鐘後科頓門前「執雞」再入一球，助「藍月亮」領先至2：0。

主場作戰的賓福特此時開始反撲，韋沙（Yoane Wissa）在82分鐘追回一球後，基斯甸洛加特（Christian Nørgaard）再在補時頭槌頂入追和2：2，助球隊在主場保住一分。

補時再失一球，哥迪奧拿狀甚失望。（路透社）

哥帥疑狂鬧兩球員

領先優勢下被逼和失分，哥迪奧拿自然不滿，鏡頭拍到他賽後走出草地，單獨向後衛加華度爾（Josko Gvardiol）及門將史堤芬奧迪加訓話。

哥迪奧拿被影到賽後在草地向加華度爾訓話。（路透社）

「哥迪奧拿，需要一個擁抱嗎？」

其中哥帥對着史堤芬奧迪加時頗為激動，在他耳邊大叫之餘，也數次大力攬抱奧迪加，情緒似乎有點失控。

哥迪奧拿近期盛傳與相戀30年的太太Cristina Serra離婚，不少人認為他因此情緒受影響，繼早前疑似自殘、在比賽期間抓到滿頭血痕，今次又極罕有地公然喝罵麾下球員，再次令人擔心他的心理狀況。英國《每日郵報》在網頁版體育頭條中，便以：《哥迪奧拿，需要一個擁抱嗎（need a hug, Pep?）》為標題，向這位曼城主帥送暖。

史堤芬奧迪加今場表現雖不算特別出色，但也不算差勁，賓福特全場預期入球值為2.47，曼城兩次失波與他關係不大，一球是己方守將尼敦阿基（Nathan Ake）漏頂被對方門前單刀，另一球是頭鎚攻門，奧迪加已經撲盡仍皮鞭長莫及，他全場也錄得3次撲救。

奧迪加今仗較大「蝦碌」是曼城領先1：0時，他出擊失誤導致門前險象橫生，幸得尼敦阿基護空門才力保不失。

哥迪奧拿解釋是稱讚兩人。（路透社）

「我對這兩人特別滿意」

哥帥罕有公然向球員嚴厲訓話成今仗焦點，賽後被問到跟該兩球員說什麼時，哥迪奧拿卻回答：「我稱讚加華度爾今場表現很好，我們只是討論某個動作，史堤芬奧迪加也是同樣情況，我讚他的表現及傳球有多好，我對這兩人特別滿意。」

哥迪奧拿續稱球隊今場創造不少機會，但關鍵時刻的決定不佳，因而未能奠定勝局：「事情總有積極與消極一面，我對球隊不少方面感到滿意，但我會說仍不足夠。」他補充球隊最後失守，是因為後防傷兵過多，後備入替的根度簡與高華錫都未能在禁區防守高波：「對手派出太多球員到我們禁區，我們現有的中場不擅長防守高波。」

21輪英超聯賽過後，曼城現時排在第6位，與第5名且少踢1場的紐卡素同得35分，落後第4的車路士2分。利物浦作客賽和諾定咸森林後，以47分續居榜首。