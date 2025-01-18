轉會｜法蘭克福神鋒勢離隊投曼城　今季狀態大勇參與入球僅次沙拿

英國天空體育報道，法蘭克福前鋒馬穆殊（Omar Marmoush）將加盟曼城，預計轉會費為7000萬歐元，外加500至1000萬歐元浮動條款。

他今季在德甲表現大勇，直接參與24個入球，在歐洲五大聯賽排名第2，僅次於利物浦球星沙拿（Mohamed Salah，31球）。



馬穆殊今季在法蘭克福表現突出。（Getty Images）

著名足球記者羅曼奴（Fabrizio Romano）以標誌性的「here we go」，指馬穆殊準備加盟曼城，雙方將簽約5年。曼城早前陷入低潮，主帥哥迪奧拿明言會在冬季轉會窗增兵救急，早前已盛傳會簽入兩名中堅雷斯（Vitor Reis）及古辛洛夫（Abdukodir Khusanov）。

25歲的馬穆殊為埃及前鋒，2023年夏天從禾夫斯堡轉投法蘭克福，加盟首季表現平平，但今季表現大熟大勇，在德甲17場入15球並有9次助攻，為聯賽助攻王之餘直接參與24個入球，比拜仁慕尼黑的哈利卡尼（Harry Kane）還多2球。

盛傳曼城將買入兩名中堅加強防守，烏茲別克的古辛洛夫是其中之一。（Getty Images）

除數據突出，馬穆殊還能勝任前場多個位置，他今季在法蘭克福便踢過前鋒、輔助、左翼及進攻中場，在國家隊他同樣會擔任左中右三路不同位置。此外，他還射得一手好罰球，今季馬穆殊便曾連續3輪聯賽憑罰球破門。

曼城周五與艾寧夏蘭特（Erling Haaland）簽下10年新約至2034年，其主力前鋒位置預計不會動搖，但馬穆殊加盟能讓哥帥前場調動及輪換更為靈活，也能解決自「蜘蛛仔」祖利安艾華利斯（Julián Álvarez）離隊後，球隊只有一名前鋒的問題。

夏蘭特周五與曼城續約10年。（曼城官網）

雖然仍未官宣離隊，不過法蘭克福周六以2：0擊敗多蒙特一役，馬穆殊已沒有進入大軍名單。比賽結束後他走出草地，「眼濕濕」地向主場球迷致謝。法蘭克福球迷未有怪責這位主力前鋒，而是向他送上熱烈掌聲，一眾隊友也上前與他擁抱，以歡快氣氛送別馬穆殊。馬穆殊賽後也轉發相關影片，表示這份回憶永存心中。