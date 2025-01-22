省港盃｜港足不敵廣東無緣奪冠　國足前鋒挑釁球迷引爭執

省港盃足球賽次回合，香港足球代表隊在香港大球場主場迎戰廣東隊，兩隊上周在廣州的首回合踢成1：1。

周三（22日）的次回合，港隊回師主場，吸引8278名球迷入場，而且場內場外都相當緊湊：場外有分成兩批的內地球迷針鋒相對，場內有廣東隊的拜合拉木·阿卜杜外力入球後挑釁港隊球迷，令氣氛更熱烈。

雖然港隊有劉家喬建功，惟最終以1：2不敵廣東，兩回合總比數2：3落敗。



省港盃次回合回到港隊主場，吸引許多球迷入場。（梁鵬威攝）

雖然省港盃是港隊對廣東，但賽事其中一個有趣的場面出現在看台，廣東隊「球迷」與首回合一樣再度分成兩批，身穿紅衣的是廣州隊球迷，曾以廣州恒大為名稱霸中超的廣州隊歷史悠久，但早前未能獲得中國職業聯賽准入資格，一隊需解散，廣州隊球迷對此不滿，他們在首回合曾入場表態，高呼「還我廣州隊」等口號。

今場賽事，他們聚集在客隊後備席後方，不斷向以深圳新鵬城為班底的廣東隊喝倒采，又拉起「還我廣州隊」、「廣州足協 恥與為伍」等橫額。

紅衫的廣州球迷，大多穿上廣州隊（前稱廣州恒大）的服飾，他們對這支以深圳新鵬城為班底的廣東隊發出噓聲。（梁鵬威攝）

深圳新鵬城雖以深圳為名，但實際上前身是四川九牛，傳統上的深圳市足球隊已在去年初解散，對於部份廣州球迷來說，深圳新鵬城並非廣東球隊。支持場上廣東隊的深圳新鵬城球迷身穿藍衫，他們身處作客球迷區，但打氣聲完全被港隊球迷蓋過，「Let's go Hong Kong」之聲響徹大球場，甚至一度有球迷高呼「𡁻佢」。

在作客球迷區的是穿起藍衫的深圳新鵬城球迷。（梁鵬威攝）

賽事早段廣東隊佔優，他們以高空轟炸港隊防線，港隊一直力守不失，同時也有過入球機會23分鐘，史提芬彭利拿在峨眉月頂接應曾以行短傳，大腳抽射惟僅僅柱邊出。25分鐘廣東門將趙石失誤幾乎被搶走皮球，他情急下將皮球剷到禁區頂，劉家喬趁機大腳施射，惟未能命中目標。28分鐘姜至鵬左路斬到尾柱，張衛想剷射接應但來遲一步。

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33分鐘廣東隊先開紀錄，由國足的拜合拉木·阿卜杜外力入球，這名來自新疆的球員慶祝時，竟直接走到香港隊球迷區前面、脫下球衣向港隊球迷展示，更不斷飛吻，明顯挑釁，有港隊球員上前表示不滿，期間有廣東球員倒地，亦有球迷向場內投擲飲料。

下半場開波僅25秒，港隊中路攻勢，劉家喬在廣東隊兩名球員追截下中路突破，一入禁區擺大位一射入網，港隊追成1：1，同時總比數追平成2：2。75分鐘，胡晉銘一次離門約25碼勁射被趙石橫身救出。

廣東隊末段換入上季中乙神射手夏達龍，終在86分鐘，買合拉木．阿卜杜外力右路快放落底傳中，夏達龍尾柱撞入，助廣東再度領先。拜合拉木．阿卜杜外力完場前兩黃一紅被逐，他離場時再被球迷掟雜物「招呼」。

補時進入「補上補」到近10分鐘，曾以行在禁區邊緣搏到罰球，史提芬彭利拿主射被門將接實，無阻廣東以2：1擊敗香港，總比數3：2成功衛冕省港盃。