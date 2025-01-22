澳網｜巴杜莎爆冷擊敗歌芙晉四強　去年排名曾跌至140墮生涯谷底

站在球網對面的歌芙（Coco Gauff）年僅20歲，2023年贏過美網冠軍，也在兩個月前的年終賽封后，被譽為「天才少女」。對比起來，巴杜莎（Paula Badosa）去年中世界排名曾跌到140，10個月前還被醫生告知，職業生涯可能就此結束，難怪她在澳網女單8強以直落兩盤擊敗歌芙後，激動地跪在地上，一臉不可置信。



擊敗歌芙一刻，巴杜莎激動地跪在地上。（路透社）

名列第3種子的美國球手歌芙近期狀態大勇，從去年11月的WTA年終賽開始，至今已獲跨季13連勝，來到8強面對巴杜莎之前，她在今屆澳網4戰只輸1盤。

反觀第11號種子巴杜莎，雖然世界排名一度升上第2，但此前從未入過大滿貫4強，近年又時常受傷患困擾，自然不被看好。不過，今仗她面對歌芙佔據優勢，首盤以7：5勝出後，再贏6：4，以盤數2：0淘汰對手晉級，爆出一場冷門賽果。

歌芙8強止步，令不少人大跌眼鏡。（路透社）

從巴杜莎賽後的反應不難看到，這場勝利對她而言如何得來不易。

去年被告知難繼續球手生涯

巴杜莎曾排名女單世界第2，但2023年初的背部應力性骨折令她跌落谷底，缺席該年所有大滿貫賽事。去年4月，醫生告知巴杜莎，可能難以繼續職業球手生涯，兩周後她在意大利公開賽16強落敗，世界排名跌到140，該仗擊敗她的正是歌芙。

背部重傷令巴杜莎過去兩年飽受煎熬。（Getty Images）

不過她未有言棄，逐漸重拾狀態，去年美網更打到8強。2024年末，巴杜莎世界排名回到第12，並當選「年度復出球員（Comeback Player of the Year）」。

巴杜莎在2024年從低谷翻身，年尾獲選「年度復出球員」。（Getty Images）

「去年我真的很接近退役」

今次在澳網擊敗奪冠熱門之一的歌芙，巴杜莎承認有點激動。她回想去年曾幾乎掛拍，若當時沒有堅持下來，便不會嘗到此刻滋味：「10個月前，我還不知道自己能否繼續打網球，當時我真的很接近退役。現在我來到這裏與世界上最出色的球手交戰，我贏了，而且晉級4強，一年前我從沒想過。」

巴杜莎坦言去年幾乎退役，當時沒想過如今能打出這樣的表現。（Getty Image）

今場是巴杜莎生涯首次在大滿貫擊敗世界前10名球手，她的實時排名也躍升至第9，是2022年10月以來最高一次。這段勵志故事仍未結束，若她在明天4強擊敗好友兼「一姐」莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka），排名將進一步升至第6。