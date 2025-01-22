羽毛球｜謝影雪巴黎奧運前發現有畸胎瘤　日前做全身麻醉手術切除

香港羽毛球運動員謝影雪昨（21日）晚在社交網站發文，透露自己在去年巴黎奧運前發現盆腔中有一個大約7.5厘米的畸胎瘤。為了應付奧運及球季，謝影雪未有馬上接受手術，直至完成2024年所有比賽，她才接受更詳細的檢查，並在周一早上接受全身麻醉的手術，醫生順利切除畸胎瘤。她在文中表示未定下退役的時間表，也不知自己是否捨得放下羽毛球拍，她仍然期待面對新挑戰。



馳騁賽場8年的「鄧謝配」一同歷盡高低，打完年終賽，在謝影雪暫時休息下，組合將暫時拆夥。（新華社）

謝影雪昨晚在社交網站發布一篇接近500字的文章，透露自己接受了畸胎瘤切除手術。她在去年6月確診類風濕關節炎，接受磁力共振掃描檢查時，無意中發現盆腔有一粒大約7.5厘米的瘤。為準備7月的巴黎奧運及羽毛球球季，她無法馬上接受手術，直至12月打完年終賽，完成2024年所有比賽後，她在過去一個月才有時間接受詳細檢查。在周一早上，她的手術成功，醫生切除了畸胎瘤。

33歲的謝影雪寫：「雖然自己職業生涯都遇過唔少傷病，但第一次要全身麻醉去接受手術，自己都唔多唔少緊張，慶幸手術順利完成，多謝醫生、麻醉師及護士們嘅專業照顧，亦抱歉之前未有好好交待，要大家擔心。」她多謝身邊的人幫助，亦多謝自己的堅持，克服所有不如意的事。

馬來西亞球手陳堂傑、中華台北球手葉宏蔚及歌手李幸倪都有在帖文下留言祝福，叫謝影雪保重身體。

鄧俊文和謝影雪在年終賽分組賽止步，暫時拆夥。（新華社）

謝影雪上一個比賽是去年12月中的羽毛球年終賽，她拍住老拍檔鄧俊文出戰混雙，在分組賽得1勝2負，排第3名，未能晉級淘汰賽。年終賽後，謝影雪暫時休息，「鄧謝配」亦暫時拆夥，當時謝影雪未有公布有關畸胎瘤的事。

在文章中，謝影雪談到退役的話題，她寫：「踏入2025年，自己仍然未敢講幾時真正退役，畢竟打咗咁多年比賽，自己都唔知係唔係捨得放下球拍嘅感覺，但嚟梗（緊）新教練即將上場，自己仍然好期待去接受任何新嘅挑戰，希望新一年，除打波外，可以發挖到自己另一方面嘅長處，亦都希望自己可以身體健康，告別所有傷病。」黃綜翰去年接替退休的何一鳴擔任港隊羽毛球總教練，之後重組教練團，邀請到來自大馬的顏瑋宏負責混雙訓練。

「鄧謝配」目前世界排名第5位，最高曾排世界第2位，代表作包括在2021年的東京奧運闖入準決賽，惜不敵中國組合，接着在銅牌賽負於日本組合，得到奧運殿軍。