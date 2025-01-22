澳網｜37歲祖高域給21歲艾卡拉斯上的網球課　老將激戰晉級4強

澳洲網球公開賽男單8強，祖高域（Novak Djokovic）與艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）上演強強對決，後者在這場「老少大戰」中先贏一盤，但祖高域很快調整戰術，連贏三盤反勝晉級。

這名塞爾維亞老將獲勝後激動吼叫，賽後形容這是經歷過最史詩級的其中一場賽事：「我真希望這場就是決賽。」



祖高域（圖）與艾卡拉斯上演一場史詩級對決。（路透社）

祖高域是公開賽年代的澳網「冠軍王」，曾10次奪得男單冠軍，不過他已37歲，甚至比坐在場邊的教練梅利（Andy Murray）年長一周。今場面對年僅21歲且極具活力的前世界第一艾卡拉斯，祖高域初段便陷入苦戰，以4：6先輸一盤。

祖高域醫療暫停逆轉戰局

不少媒體賽後形容今場是祖高域為艾卡拉斯上了一課「網球大師班」，除技術層面之外，也有戰術及心態層面：先失一盤後，老練的祖高域請求醫療暫停打斷對手氣勢，並調整打法，不再與年輕的艾卡拉斯比拼體力。

祖高域首盤落敗後請求醫療暫停，成為今場比賽轉捩點。（路透社）

祖高域迅即重掌節奏，艾卡拉斯卻愈打愈亂，全場錄40次非受壓失誤，比對手多13次。最終祖高域以6：4、6：3、6：4連贏三盤，盤數贏3：1晉級。

雙方今場激戰3小時37分鐘，祖高域也感嘆這不應只是一場8強賽：「對我來說，這是今屆最精彩賽事，也許也是我在男單打過最史詩級的其中一場比賽，不限任何賽事。每一盤比數都非常接近，觀眾也很投入，現場氣氛很好。感覺就像是大滿貫決賽，我也希望是。」

祖高域形容這是他打過最精彩的男單賽事之一。（路透社）

提到初段的醫療暫停，左邊大腿纏上繃帶的祖高域未有詳細說明傷勢，僅表示服用止痛藥後情況有所改善，但對4強要硬撼2號種子阿歷山大薩維列夫（Alexander Zverev）表示擔憂，會跟團隊盡力處理傷勢。

艾卡拉斯：今場最大失誤

目前排名世界第3的艾卡拉斯亦稱讚這場比賽十分精彩，「將彼此推至激限」，但承認見到祖高域請求醫療暫停後有所鬆懈：「我曾覺得已掌控比賽，這是我今天犯下最大錯誤。當你看到對手因身體狀況而掙扎時，便代表他的表現會受影響，自己也覺得『好吧，之後會變得更輕鬆』，然後擊球方式也會變得不同。」

艾卡拉斯亦說：「我現在只是21歲，在這些比賽中已汲取很多經歷，學會如何處理不同事情。我在網球已取得不錯成就，但能夠跟這項運動史上最出色的其中一位球手比賽，讓我獲益良多。」

艾卡拉斯未有因落敗而沮喪，也承認今場因初段優勢而大意。（路透社）

祖高域4強撼薩維列夫

祖高域晉級後，4強將面對排名世界第2的薩維列夫，上半區兩場8強賽事仍未開始，可若「一哥」兼衛冕的冼拿（Jannik Sinner）能夠一路晉級至決賽，祖高域的第25個大滿貫奪冠之路，將可能是接連擊敗世界第3至第1並封王。在公開賽年代，還未曾有球手在大滿貫賽事做到過這一成就。