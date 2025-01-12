女花世界盃香港站｜美國金牌班底團體摘銀　隊友各有風格成優勢

美國女子花劍隊以巴黎奧運金牌陣容為班底，雙金得主姬花（Lee Kiefer）領軍，惜未能領美國隊在香港站女子花劍世界盃登頂，在決賽不敵意大利，連續兩站負意大利屈居亞軍。

美國的劍擊發展成熟，百花齊放，香港站一鳴驚人的15歲華裔小將劉婕琳（Jaelyn Liu），正是最佳例子。美國得以成為劍擊強國，多得他們獨特的劍擊文化。



美國女花以巴黎奧運金牌陣容作班底。（FIE圖片）

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女花世界盃香港站完成兩日的個人賽後，今日（12日）轉戰團體賽，由應屆奧運金﹑銀牌得主姬花（Lee Kiefer）與施古絲（Lauren Scruggs）領軍的美國隊，繼續夥拍溫特本（Maia Mei Weintraub），而杜布洛域（Jacqueline Dubrovich）的位置則由迪禾莉（Delphine DeVore）取代。

美國隊首圈輪空後，接連輕取羅馬尼亞及韓國隊，四強再以45：28力克加拿大，躋身香港站決賽，與意大利合演巴黎奧運的花劍女團決賽戲碼，惟意大利初段已建立優勢，美國中段更落後至雙位數，結果以27：45落敗，繼上月的釜山站世界盃後，再度不敵意大利屈居亞軍。

巴黎奧運雙金得主姬花是美國隊的領軍人物。（盧翊銘攝）

意大利蟬聯香港站的團體冠軍，美國﹑法國則列亞﹑季。（FIE圖片）

15歲的美籍華裔小將劉婕琳日前奪冠，何解她沒有代表美國出戰團體賽？美國隊的遴選機制中，在全美排名前四的劍手，將獲得參加世界盃的個人賽及團體賽資格，換言之，即使劉婕琳贏冠軍，她還是無法參與團體賽。

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就算劉婕琳在香港站奪冠，團體賽依然無她份。（FIE圖片）

說實在，世界各地劍擊隊的遴選機制也是大同小異，當地排名接近左右一切，正如香港，劍手們需要透過本地賽爭取本地排名進入香港隊，一同在體育學院內集中訓練，然後再憑排名定奪國際賽資格誰屬。

不過，在美國卻沒有「體育學院」的存在，國家隊教練的角色只是在代表美國隊出戰時才登場，其餘的訓練時間，美國隊的劍手仍是在自己所屬的劍會訓練﹑跟隨來自世界各地的教練指導。除了美國本土教練外，中國﹑德國﹑法國等來自五湖四海的教練在美國「搵食」，前港隊花劍代表顏冠一也是留美的海外教練之一。

世界各地的教練各有特色，就如中國教練注重基本功﹑講求服從性；歐美教練則以戰術行先，要求劍手靈活運用各種戰術，而四方八面的不同「門派」，每季5次的全美賽事就是最佳的試煉場。美國劍擊的發展早已成熟。

以上周在堪薩斯（Kansas City）舉行的全美賽而言，最高組別成年組的「D1」賽事，六個劍種皆有過百人參賽，當中男子花劍更是多達267人，就算是少年組（17歲以下）賽事也輕鬆過百。能夠在強手林立的全美賽事中脫穎而出，登上頒獎台已非易事，在全美排名前列的劍手必定有一身好武功，是信心的保證。

每次的全美賽事也有大量美國劍手參賽。（USA Fencing）

美國女花賽後受訪，認為這種文化令美國劍手更有競爭力，「美國有大大小小不同的劍會，各有來自不同地方的教練，訓練出不一樣的風格，就像我們隊中，四位劍手都是不同打法，美國國內比賽的變化更大，我們在參加全國賽時需要應付不同類型的劍手，是一種鍛鍊，使我們代表美國隊出外比賽時更有競爭力。」巴黎奧運個人銀牌得主施古絲如此說道。

美國隊的德國籍教練比斯多夫（Ralf Bissdorf）同樣認為這是優勢，「在教練角度上都是好事，因為每人有獨特的風格，我可以在不同情況打不同的排陣，對手很難應付，但有時我們也要應不同對手再作調整。」

美國隊教練比斯多夫（右）認為擁有風格不同的劍手，是她們的優勢。（中國香港劍擊總會圖片）

由左至右：姬花﹑施古絲﹑溫特本﹑迪禾莉。（FIE圖片）

美國隊成員將在今晚及明日分批返美，即使在地球的另一端，幾位女將亦有關注加州的嚴重山火，表示當地不少劍會亦受影響，「祝願劍擊大家庭的所有人都安好」。