電競｜《街霸》屹立近40年愈搞愈有　格鬥遊戲界毫無爭議「一哥」

街機全盛時期，格鬥遊戲便是主角之一，《拳皇》、《街頭霸王（簡稱：街霸）》、《鐵拳》、《侍魂》、《真人快打》等作品，相信是機迷一代回憶。

時移世易，現時電子遊戲踏入互聯網世代，加上手機遊戲衝擊市場，街機逐漸退出歷史舞台，而《街霸》系列自1987年推出至今，已屹立將近40年，且仍為現時世上最受歡迎格鬥遊戲，近年人氣有增無減，每年一度的大賽「Capcom Cup」更引來不少關注，而且近年連續有香港選手入圍，爭奪100萬美元的冠軍獎金。



《街霸》是Capcom旗下王牌格鬥遊戲之一。（Youtube截圖）

九十、千禧年代，機舖在香港盛極一時，射擊、賽車、休閒、動作、格鬥等遊戲百花齊放，是港人閒時娛樂好去處。當時不少人去機舖便是為了玩格鬥遊戲，而當中最受香港人歡迎的莫過於《拳皇》和《街霸》，它們誕生過不少經典角色如隆、Ken、春麗、豪鬼、八神庵、草薙京等。

《拳皇》全盛時每年一代，97、98、2002都是經典之作，以至於之後官方特地推出98及2002的重制版本，但因角色平衡、版權及製作等多種因素，在2002版本後漸趨沒落，之後推出過3D版本（即戰鬥不再是只有前後上下的2D，而是角色可左右移動）及新角色等多種嘗試，都未能挽救作品人氣。

《拳皇》曾盛極一時，但2002年後未能延續系列成功之處。（Youtube截圖）

相比之下，《街霸》雖也推出過不少「Q版」或與其他題材作品合作的作品，不過正作推出新一代的頻率遠比《拳皇》慢得多。開發商Capcom在1997年推出《街霸3》後，到2008年才公布《街霸4》，中間相隔11年。

《街霸》推出年份（只列正傳）

《街頭霸王》：1987年

《街頭霸王2》：1991年

《街頭霸王3》：1997年

《街頭霸王4》：2008年

《街頭霸王5》：2016年

《街頭霸王6》：2023年



《街霸4》：掀起熱潮之作

《街霸4》沒有像《拳皇》般嘗試往3D玩法發展，而是請來初代製作人西山隆志，在原有基礎上加強美術設計，而且讓不少經典角色回歸，還加入水墨風的華麗視覺效果，此作在格鬥遊戲界再度引起熱潮，家用機版本大賣之餘，機舖也再有不少機友聚集《街霸》遊戲機前。

當時傳統的2D橫向格鬥遊戲市場正不斷萎縮，Capcom與拳皇開發商SNK兩大巨頭也不時從競爭變為互相合作，讓對方使用自家角色來維持新鮮感，整個格鬥遊戲界大有苟延殘喘之感。因此《街霸4》的推出，成為此系列甚至是格鬥遊戲史上重要時刻。

《街霸4》將人物3D化並加上華麗效果，讓此系列再度引領風潮。（Youtube截圖）

這一代《街霸》極受好評，被廣泛譽為史上最出色遊戲之一。之後《街霸》站穩格鬥遊戲「一哥」之位，至今仍為此類型最受歡迎作品，後續推出的《街霸5》和《街霸6》亦得到好評。

Capcom在2023年推出《街霸6》，續獲好評及人氣。（官方Facebook）

90年代中比賽 成格鬥電競始祖

此系列持續成功，讓它成為近年電子競技中，最受矚目的格鬥遊戲。《街霸》的電競史可追溯到上世紀90年代中期，美國遊戲網站USgamer曾以口述訪問方式還原當時盛況。

當時《街霸2》在北美極具人氣，不時會舉辦錦標賽，同時互聯網正值起步階段，美國國內開始出現「誰是最強玩家」的爭論。到1996年，Tom Cannon等人合力在加州森尼韋爾市的著名《街霸》聚集地Golfland，舉辦名為「Battle by the Bay」的比賽，吸引全國高手參賽。

這個近30年前的賽事參加人數已不可考，但它被認為是格鬥遊戲大型賽事始祖。之後「Battle by the Bay」再在2000、2001年舉辦過兩屆，到2002年改名為「Evolution Championship Series」，簡稱EVO。

近年不少遊戲廠商花重金自行舉辦賽事，在此之前，EVO便是每年最大格鬥遊戲盛事。（EVO X）

EVO之後每年舉辦一屆，之後更發展日本分站EVO Japan，未來還會有新加坡及法國分站。到現在它仍是全球最大格鬥遊戲賽事之一，每年都會舉辦包括《鐵拳》、《街霸》、《龍珠》、《真人快打》等比賽。《街霸》自是當中最受歡迎項目，去年EVO所有參賽選手中，有超過一半來自《街霸》，在總數10240位選手中佔5265人。

Gamesight統計，《街霸》在Twitch的累計觀看直播時間已超過799萬小時，在所有格鬥遊戲中遙遙領先，第2名的《任天堂明星大亂鬥特別版》只有約109萬小時。

被稱為「街霸世界盃」的Capcom Cup，今年冠軍獎金繼續有100萬美元。（Capcom Cup官網）

除EVO外，近年各遊戲廠商開始舉辦自家的年度世界大賽，例如《街霸》的「Capcom Cup」、《鐵拳》的「Tekken World Tour」等，獎金都比EVO更高。

去年的Capcom Cup X，奪冠獎金便由12萬美元大幅增加至100萬美元，為史上最高一屆，也是史上首次格鬥遊戲比賽的冠軍獎金達到此金額。

港將去年創下佳績

《街霸》最早發展於日本及美國，因此多年以來最頂尖玩家也較多是來自美洲。執行製作人小野義德曾在2011年表示，《街霸》有6成玩家來自北美，3成來自歐洲，但不計算日本的話，在亞洲銷量幾乎為零。

上屆之前的8屆Capcom Cup冠軍（不計算外傳作品）得主，由日本（4次）、美國（2次）及多明尼加共和國（2次）瓜分，日本選手更曾在早期的EVO取得過10連霸。

《街霸》頂尖玩家，現時仍以日本佔大多數。（X@CatCammy6）

專門統計《街霸》相關數據的X帳戶CatCammy6，早前公布2024年11月的活躍用戶數據，在所有獲得最高段位「大師」（約所有玩家中不足20%）的玩家中，排在榜首的日本有58397人，佔總數56.74%；美國則有8672人，佔8.35%，是第二多的國家；前20位國家或地區中沒有香港。

而在2023年11月的CPT 2023（Capcom Pro Tour 2023）法國站決賽中，香港選手Chris Wong（黃育祥）卻擊敗來自多明尼加共和國的兩屆世界冠軍MenaRD，獲Capcom Cup X入場券，最終更一舉獲得亞軍，締造香港選手在此項賽事的歷史最佳成績。

Chris Wong（右）去年在Capcom Cup擊敗前世界冠軍gachikun殺入總決賽，最終憾負台灣的UMA327（左）獲亞軍。（Youtube截圖）

剛過去的Capcom Cup在3月初結束，港將HotDog29第2次出戰這項年度大賽。香港有史以來共有3人入圍過Capcom Cup，除Chris Wong及HotDog29外，還有曾連續入圍2015及2016兩屆賽事的HumanBomb，香港在這項目不乏人材。

香港較知名的三位職業街霸選手：（左起）Hotdog29、Chris Wong、Humanbomb。（Chris Wong Facebook）

《01體育》與Chris Wong的專訪將稍後公布，探索他與《街霸》之間的故事。