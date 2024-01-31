電競｜鐵拳三大特色簡介　為何被稱為「世界上最難格鬥遊戲」？

對香港人來說，提到格鬥遊戲，相信首先會想起的會是《街頭霸王》（簡稱：街霸）或《拳皇》，在街機仍然鼎盛年代，這兩隻遊戲應曾讓很多人留下過不少「一蚊銀」。

即使放眼全球，本文介紹的《鐵拳》在知名度及普及程度亦遠不及前兩者，但其電競賽事仍吸引不少支持者。著名電競網站theScore esports將《鐵拳》評價為「世界上最難的格鬥遊戲」，那麼到底它的困難之處何在，其魅力又是什麼？



首代《鐵拳》由Namco（後與Bandai合併為Bandai Namco）發行於1994年，但當時知名度不高，直至第3代才較具知名度。《鐵拳3》在PS1曾賣出830萬份，是該主機史上第5暢銷遊戲。

《鐵拳7》年代，遊戲在PS4、Xbox One及街機等平台大獲成功，加上電子競技風潮，此系列在2024年1月下旬推出第8集，在各大賽事亦逐漸累積人氣。

《鐵拳3》被譽為PS1最偉大遊戲之一。（Youtube截圖）

對比起《街霸》及《拳皇》，很多只在機舖稍微接觸過《鐵拳》的人，對這隻遊戲的印象應該都是「很容易上手」，因為絕大部分角色都沒有複雜的操作需求，玩家不用「Chok招」，只需將相應按鍵配合搖桿八個方向，亂按一通也能做出帥氣的高難度動作。

《街霸》及《拳皇》都在香港大受歡迎，「正波」、「反波」等術語深入民心。（Youtube截圖）

不過當然，《鐵拳》被稱為「最難的格鬥遊戲」自有其原因，下文從三個方面來簡單介紹一下。

一、複雜的3D操作

《鐵拳》是一隻3D格鬥遊戲，這是它與《街霸》及《拳皇》最不同的地方。玩家在場地內可以左右橫移以躲避對方進攻，如何有效地利用這個特點，是玩家必須要掌握的技巧。

此外，角色倒地後不會像其他遊戲般馬上起身，也不會擁有無敵判定，而且光是「倒地起身」的方式便有十多種，包括左右翻滾、牽制踢、魚躍、蜈蚣彈等等，這些動作各有利弊，玩家需根據情況判斷下一步操作。

《鐵拳》的3D設定，讓玩家能夠通過橫移躲避攻擊。（Youtube截圖）

二、三段判定

除少數特定招式外，《鐵拳》的進攻方式分為上、中、下三段。

上段攻擊一般為遊戲中風險最低的招式，正常站着防禦便可奏效，但對手一旦蹲下便可躲過，從而找到空隙反擊。

《鐵拳》攻擊分為上中下三段。（網上圖片）

下段攻擊故名思義便是必須蹲下防禦才能格檔，判斷一名角色有沒有多樣化進攻手段時，下段攻擊是一大考慮因素，但當然下段攻擊只要跳起便能避過，《鐵拳》甚至有獨特的「下裁系統」（Low Parry），只要捉準時機就能將使用下段攻擊的對手直接摔倒。

與其他遊戲不同的是，蹲下防禦無法格檔中段攻擊，因此一般會是遊戲中主要進攻方式，但不少強力的中段攻擊，亦會伴隨較大風險——這便要說到《鐵拳》最複雜、同時也是最核心的部分。

三、招式多達數千

《鐵拳7》共有52名角色，每個角色擁有的招式則由數十至百多二百不等，也就是說到達電競層面時，職業選手首先要將所有角色加起來數千種招式都了然於心，最基本的當然是了解上中下段，其次便是《鐵拳》玩家經常掛在嘴邊的「確反」。

確反（Punish）是格鬥遊戲通用術語，全稱為「確定反擊」。簡單地以《拳皇》或《街霸》作例子：當你的下重腳被對方擋到，只要對方回敬一記下重腳便必定命中，這便是確反。

網上經常會有玩家分享面對特定角色的確反及閃避心得。（Youtube截圖）

這當中涉及幀數（Frame，1秒為60幀）系統，幀數並非《鐵拳》獨有，但在《鐵拳》中極為講究。舉例來說，有一招被防禦後幀數為負12，對手只要施展幀數在12或以下的招式，便肯定能造成傷害；反過來說，如果你錯誤地以幀數大於12的招式還擊，便會被對手擋下。

「幀數」是鐵拳世界非常重要的資訊。（Youtube截圖）

以前會有玩家整合所有角色的幀數表並分享到網上，現在《鐵拳》官方在遊戲練習模式的招式表內，已會附上相應幀數。

因此在高水平的《鐵拳》比賽中，知己知彼的雙方選手會不斷試探，捕捉對方露出破綻一刻，能否察覺到這些細節、在心理戰中佔據優勢，便是《鐵拳》比賽的魅力所在。

《鐵拳》快節奏的心理博奕及試探，是其魅力所在。（Youtube截圖）

當然，並不是說《鐵拳》更複雜所以便比其他格鬥遊戲優勝，《街霸》與《拳皇》亦各有不同的困難之處。要成為頂級高手，每一隻競技遊戲都需要大量的練習與經驗。