電競｜巴基斯坦國家英雄膺首名鐵拳三冠王　為同鄉打開世界之門

鐵拳世界賽2023（Tekken World Tour Finals 2023）在香港時間周一（15日）落幕，巴基斯坦選手Arslan Ash以大熱之姿奪冠，榮膺《鐵拳》史上首名三冠王，被官方稱為《鐵拳7》史上最佳選手。



Arslan Ash（中）從《鐵拳》製作人原田勝弘手中接過冠軍獎盃，榮膺史上首名三冠王。（Youtube截圖）

由於《鐵拳8》將於今月下旬發售，2015年推出的《鐵拳7》即將謝幕，今次世界賽亦是它的最後一項主要賽事。

Arslan Ash於2019年便曾稱霸EVO（Evolution Championship Series，世界最大型格鬥電競賽事）及EVO Japan，是唯一一名在同年度贏得兩項主要大賽冠軍的選手，但當年他在年終的世界賽卻分組賽止步，未能完成三冠大滿貫。

EVO Japan亦會舉辦《街霸》、《拳王》等相對較具人氣項目，可在官網中仍以Arslan Ash（右上）的照片作宣傳圖。（官網截圖）

自2018年在OUG Tournament一盤不敗地擊敗「鐵拳之神」Knee一鳴驚人後，這名「巴基斯坦之光」自此聲名大噪，一直是所有鐵拳賽事的奪冠熱門。2023年EVO Japan及EVO決賽，他均以3：0輕取對手封王，手握4項EVO系列賽冠軍榮譽的Arslan Ash，亦被廣泛認為是鐵拳史上最出色選手之一。

Arslan Ash在2018年完勝韓國著名選手「鐵拳之神」Knee（圖）後，隨即聲名大噪。（Knee X）

Arslan Ash的出現，彷彿為巴基斯坦一眾《鐵拳》選手打開前往世界之門，更容易獲批出國比賽的簽證，令電競在巴基斯坦更獲重視，Arslan Ash在國內的地位崇高，猶如「格鬥電競之父」一般的存在。去年在沙特阿拉伯舉辦的Gamer8賽事，Arslan Ash、KHAN及Atif Butt組成的巴基斯坦隊，便以3：1擊敗韓國奪冠。

Arslan Ash（中）的一戰成名，為巴基斯坦一眾《鐵拳》選手打開通向世界的大門。（Arslan Ash X）

Arslan Ash以世界排名第1身份進入今屆世界賽，分組賽即4戰全勝晉級，並在勝者組中接連擊敗強敵LowHigh及ULSAN殺入決賽，與韓國選手CBM爭奪冠軍。

面對世界排名第3的CBM，Arslan Ash首盤以3：2先拔頭籌；第二盤開始前，CBM團隊似乎發現Arslan Ash進攻模式，上前給予建議後，該名韓國選手隨即調整戰術，多次找到對手前壓破綻反擊，並以3：1贏下第二盤，將總比數扳平為1：1。

首局落敗後，CBM團隊成員上前給予建議。（Youtube截圖）

第三盤Arslan Ash亦稍微改變先前壓制打法，不時會拉開距離重整旗鼓，雙方陷入激戰，並在最後一局均打至「紅血」，最後Arslan Ash在慢鏡之中險勝，只差一局便能贏得個人首次鐵拳世界賽冠軍。

此時雙方團隊成員亦上台給予戰術建議，Arslan Ash首局即被CBM「炒Per」，但很快調整節奏，並在決勝局中預判對手的下段浮空技，冷靜地以「確反」（編按：格鬥遊戲術語，全稱為確定反擊，指擋下對方硬直較大的招式後，給予必定會命中的相應反擊）將CBM打至殘血，順利以總盤數3：1終結比賽，成為《鐵拳》史上首名在同一年度奪得EVO Japan、EVO及世界賽的三冠王。

奪冠慶祝一刻，台下有不少支持者拉起巴基斯坦國旗，Arslan Ash亦跪下親吻地面，並從《鐵拳》製作人原田勝弘手中接過獎盃。這名巴基斯坦選手本已手持4個EVO系列賽事冠軍，被公認為《鐵拳》史上最出色選手之一，今次成為大滿貫第一人，連Bandai Namco Esports官方亦稱他為《鐵拳7》最偉大選手。

賽後不少網民均在社交媒體上讚嘆Arslan Ash的出色表現：「不管別人怎麼說，他就是我心中的GOAT，不僅是《鐵拳7》，而是整個《鐵拳》系列」、「這遊戲簡直就像為他而設」、「直至今天還有些人質疑他，可他不僅是世界賽冠軍，他是稱霸了《鐵拳7》這隻遊戲！」