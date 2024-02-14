人物誌｜從一鳴驚人到GOAT　鐵拳電競選手為巴基斯坦打開世界之門

說到巴基斯坦，或許沒有多少人能聯想到電競，甚至連比較著名的體育選手亦難以想起，直到他的出現——Arslan Ash日前奪得個人生涯首次「鐵拳世界賽」（Tekken World Tour Finals）冠軍，加上2023年兩項大賽冠軍，榮膺《鐵拳》史上首名三冠王，更獲官方封為《鐵拳7》的GOAT（史上最佳）。

數年前他還只是一個寂寂無名的窮困小子，一直被困在與外界隔絕的巴基斯坦，他目前寫下的，可能是電競史上最勵志的傳奇故事。



Arslan Ash成名經過比漫畫還誇張。（Arslan Ash X）

巴基斯坦人口超過2.3億，位居全球第5，但這個南亞國家經濟水平相對落後，很多人日均收入不足2美元。受限於此，出名「燒錢」的電競產業一直無法在巴基斯坦發展及受到重視，沒有人認為投身電競能夠養活自己。

Arslan Ash原名阿斯蘭薛迪基（Arslan Siddique），他12歲首次接觸《鐵拳》，很快便被這隻畫面精美的3D格鬥遊戲深深吸引，並發現自己具有天賦，16歲便在全國最大規模的《鐵拳》比賽中獲勝並打響名堂，隨後開始在全國各地參加比賽。至2018年，23歲的他已40次登上頒獎台。

阿斯蘭實力受中東職業電競團體vSlash eSports認可，並因此獲得到海外參賽的贊助費。2018年他參加在杜拜一個名為OUG的比賽，Arslan Ash於決賽面對被稱為「鐵拳之神」的韓國傳奇選手Knee，竟直落以3：0奪冠。只是該賽事規模不大，阿斯蘭未有因此一炮成名，當時或許連他本人也沒想到，一段偉大的傳奇故事就此展開。

2018年OUG賽事規模不大，卻是阿斯蘭傳奇生涯的開端。（Youtube截圖）

初試牛刀並取得成果後，Arslan Ash決定參加2019年的EVO Japan（世界最大格鬥電競賽事日本分站，主要面向亞洲選手），可是對巴基斯坦公民來說，要前往日本並不容易。

即使贊助商幫助簡化簽證流程及難度，但從巴基斯坦前往日本，這本應轉一次機、花15小時左右便能到達的航程，阿斯蘭足足用上2天半及轉乘5次飛機才輾轉抵達福岡。趕到比賽會場時，距離開賽僅剩下數分鐘，當日他亦因睡眠不足而跌入敗者組。

在這兩天半中，阿斯蘭經歷登機及外幣兌換被拒等遭遇，過程之艱辛讓主持人多次吃驚不已。（Youtube截圖）

多年以來，日韓兩國選手佔據鐵拳大部分主要賽事冠軍，此前沒有人會將巴基斯坦與電競聯想到一起，Arslan Ash也是該屆賽事唯一一名巴基斯坦選手。

可就是這樣的無名小卒，彷彿橫空出世般將所有高手擊敗，並在決賽擊敗著名選手AK奪冠，獲得冠軍獎金150萬日圓，在當時約為1.3萬美元。這數目看似不算多，以巴基斯坦平民的經濟水平而言已是相當可觀的數目。

Arslan Ash贏下2019年EVO Japan冠軍的過程可謂一波三折。（Youtube截圖）

「我甚至不是巴基斯坦最出色選手」

這段猶如大衛擊敗巨人歌利亞的故事本身已夠震撼，誰知阿斯蘭奪冠後的發言更讓人吃驚：「巴基斯坦還有很多不為人知的強者，他們只是因為簽證無法出國，我甚至不是我們國家最出色的選手。」

他的言論令一眾日韓電競選手大為吃驚：一個能橫掃「鐵拳之神」、舉起EVO Japan冠軍的不知名巴基斯坦選手，在他的國家竟還有不少更出色之人？外界紛紛將巴基斯坦稱為秘境、魔境，華語圈甚至形容為「魔界村」。

阿斯蘭奪冠後的發言讓所有《鐵拳》迷及選手大吃一驚。（Youtube截圖）

為此，不少日韓選手都決定到巴基斯坦與當地高手交流，「鐵拳之神」Knee便是其中之一。比賽結束當日，Knee便在X（前稱Twitter）宣布：「我將會前往巴基斯坦學習《鐵拳》。」

比賽結束當日，Knee便在X（前稱Twitter）宣布將會前往巴基斯坦。（Youtube截圖）

阿斯蘭與「鐵拳之神」亦敵亦友的情誼

Knee此舉讓不少人感到意外，著名《鐵拳》旁述Spag便在直播中表達佩服之情：「一個可能是《鐵拳》史上最出色的選手，居然說想要到一個地方學習《鐵拳》。」

Knee為此解釋：「其他韓國選手都說，自從我與Arslan對戰過後，技術有所進步。這令我心存感激，但亦令我很好奇，想去巴基斯坦與當地的選手對戰。」

雖然被奉為「鐵拳之神」，但Knee仍一直抱着謙虛之心。（Youtube截圖）

「鐵拳之神」的這趟「魔界村」之旅，同時也是他復仇之旅。Knee在巴基斯坦一共逗留3天，與42名對手交戰，其中只落敗3場，但這次他沒有輸給阿斯蘭。Knee為這個國家的《鐵拳》水平驚嘆，亦表示獲益良多。

之後日本選手發起眾籌邀請Arslan Ash到日本交流，他與Knee再次交手，並以1勝1負打成平手，兩人隨即相約要在8月的EVO（世界最大格鬥電競賽事，包括《拳皇》、《街霸》等多種格鬥遊戲）大賽中再次交手。

Arslan Ash在重重困難之中到達美國拉斯維加斯參加EVO，在勝者組首輪將Knee擊敗，隨後兩人連戰連捷分途進入決賽——這場約定中的對決終於到來。

旁述亦表示，全世界的《鐵拳》迷在過去這一整年都在討論這兩人，希望能看到他們在決賽上演巔峰對決。（Youtube截圖）

Knee向來以精湛操作及穩固防守著稱，不會刻意追求高傷害連招，而是傾向以風險較低的攻擊逐點逐點消耗對手血量；在此風格上，阿斯蘭卻似乎有過之而無不及，於是這兩名亦敵亦友的《鐵拳》強手，在電競世界最大舞台上，為觀眾留下一場足以載入格鬥遊戲史冊的精彩對決。

雙方梅花間竹地戰至2：2平手後，阿斯蘭冷靜地將Knee壓制，以3：0贏下決勝盤奪冠，讓Arslan Ash這個名字，傳遍整個格鬥遊戲界。

一年之間從無名小卒到世界冠軍，阿斯蘭奪冠後不禁眼泛淚光。（Youtube截圖）

此戰之後，阿斯蘭徹底成為Knee心中最強大對手，「過去一整年我一直輸給他，Arslan Ash在我心中揮之不去」，成為鐵拳界著名截圖；阿斯蘭同樣尊敬這位「鐵拳之神」，後來被問到職業生涯中6個最重要里程碑時，在2018 OUG及EVO 2019擊敗Knee，便佔據其中2位。

多次輸給阿斯蘭，Knee後來在一次訪問中表示這名強敵一直纏繞心中。（Youtube截圖）

打開巴基斯坦通往世界大門

日本《朝日新聞》記者前往阿斯蘭家鄉採訪時，發現他一直以來的訓練場所，竟然都是用簡陋的組裝版主機，除經濟原因外，還因為巴基斯坦與外界隔絕，難以取得原裝主機及零件，這種情況在全國相當普遍，「《鐵拳》在巴基斯坦是最受歡迎的遊戲，到處都能看到它的蹤影。」

巴基斯坦的電競環境不佳，阿斯蘭與其他人一樣，只能玩簡陋的組裝版主機。（X圖片）

阿斯蘭憶述自己以前也是優等學生，家人希望他成為牙醫，當初選擇電競之路時也遭家人抱怨浪費多年金錢及心血。

現在阿斯蘭已成為Red Bull旗下贊助的歷來首名巴基斯坦運動員，在全球格鬥電競界具有巨大知名度，賺取不少獎金。他的成功令巴基斯坦家長不再認定電競無法謀生，國內其他選手看着Arslan Ash的名字，明白只要有足夠實力，亦能在世界舞台取得成績。

自2019年EVO後，巴基斯坦《鐵拳》選手開始獲贊助商注意，得以參加各大世界級《鐵拳》賽事，其中Atif Butt在2022《鐵拳》世界賽奪冠，Khan亦在EVO 2022拿到亞軍，Arslan Ash與這兩人，於2023年沙特阿拉伯舉辦的Gamers8《鐵拳》國家盃決賽，代表巴基斯坦擊敗韓國隊奪冠，贏下50萬美元獎金。

Arslan Ash與兩隊友組成的巴基斯坦隊，在去年的Gamers8鐵拳國家盃奪冠。（Arslan Ash X）

成《鐵拳7》史上第一人 仍不忘回報社群

毫無疑問地，阿斯蘭的成功，為巴基斯坦一眾電競選手打開前往世界的大門，「現在所有人都知道：巴基斯坦是世界上打鐵拳最厲害的國家」，阿斯蘭自豪地說道。

2023年是阿斯蘭豐收之年，他4月再於EVO Japan封王，追平Knee的紀錄，手握3個EVO系列賽冠軍。8月衝擊EVO冠軍時，阿斯蘭從外圍賽便展現出一貫的沉穩與強大，一路上過關斬將，更大方地給予其他年輕選手建議，完全沒有架子。

他在紀錄片中提到，自己從出道起便受到不少粉絲及選手社群的幫助，特別是首次到美國參加EVO比賽時簽證受阻，是一名《街霸》選手出手相助才得以解決。「我不希望到一切完結時，只有我在最頂峰，然後其他人都在下面。這是我向粉絲和社群回報的方式，因為有他們，我才能站在這裡。」

遇到其他選手請教時，阿斯蘭亦會大方給予建議。（Youtube截圖）

最終阿斯蘭順利贏得2023 EVO冠軍，成為史上第一個贏得4次EVO系列賽的《鐵拳》選手；2024年1月15日，這名巴基斯坦選手於2023「鐵拳世界賽」封王，成為《鐵拳》史上首名三冠王，獲Bandai Namco Esports官方稱為《鐵拳7》＊史上最出色選手。有網民認為，他應與Faker相提並論，是2023年的最佳電競選手之一。

「我從沒有想像過會有這一天，為此我很感恩也覺得很幸福。這一整趟旅程，就像發夢一樣。」如今阿斯蘭只是28歲，故事已極具傳奇，注定成為巴基斯坦電競界最重要人物之一。他的故事其實很簡單：只要相信自己，這世界沒有什麼是不可能發生。

雖然曾感到迷茫，但如今阿斯蘭感恩能有這一趟傳奇旅程。（Youtube截圖）

（編按：《鐵拳7》發行於2015年，並在2024年1月下旬發行《鐵拳8》，因此《鐵拳7》時代隨着2023世界賽結束落幕；官方所以稱Arslan Ash為《鐵拳7》GOAT，而非整個鐵拳史，某程度上亦與Knee有關，這名「鐵拳之神」在早期電競發展不發達的年代獲獎無數，因此很難直接比較）