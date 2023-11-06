電競｜港將Chris Wong挫兩屆世界冠軍　奪「街霸世界盃」入場券

香港街霸選手黃育祥（Chris Wong）殺入「街霸世界盃」！

他在CPT 2023（Capcom Pro Tour 2023）法國站決賽中，擊敗兩屆世界冠軍MenaRD，成功取得賽季最終大賽Capcom Cup X的入場券。



對不少香港人來說，「街霸（Street Fighter）」跟「拳皇（The King of Fighters）」都是格鬥遊戲的代名詞。近年拳皇沒落，不過在國際賽上更具知名度的街霸則「愈搞愈大」，成為目前世界上最具代表性的格鬥遊戲之一，其實香港一直有數名職業選手為此奮戰——31歲的Chris Wong便是其中之一。

香港較為知名的三名職業街霸選手：（左起）Hotdog29、Chris Wong、Humanbomb。（Chris Wong Facebook）

街霸每年的最終大賽Capcom Cup集合世界各地高手，加上獎金豐厚，被視為每個賽季最重要的賽事。今屆Capcom Cup共有48名選手參賽，入圍方式有4種，其中來自EVO大賽及CPT巡迴賽勝者的「線下白金賽」名額只有3個。

進入Capcom Cup共有4種方式，其中來自EVO及CPT的名額只有3個。（賽會官網）

今年Capcom Cup規模龐大，賽事總獎金達200萬美元，冠軍選手能獨得100萬美元，金額之高冠絕歷屆。

線上賽時，Chris Wong在決賽中不敵前兩屆皆奪得東亞區線上賽冠軍的韓國選手NL；CPT新加坡站時，他則在決賽被來自日本的2018年Capcom Cup冠軍gachikun擊敗。賽後在個人Facebook上，Chris Wong亦開玩笑地表示「又是第二名，感覺有點慘」。

由於只有冠軍才能進入Capcom Cup，Chris Wong在新加坡奪亞時也自嘲「又是第二名」。（Chris Wong Facebook）

不過線下白金賽的最後一站法國CPT，Chris Wong連戰連捷殺入決賽，遇上的對手竟是衛冕世界冠軍的兩屆Capcom Cup盟主MenaRD。

來自多明尼加共和國的MenaRD，是上屆及2017 Capcom Cup冠軍。他在決賽初段便表現出強大的壓制力，首局便將Chris Wong「炒Per（即在沒有受任何傷害之下獲勝）」，但之後Chris Wong冷靜地調整戰術應對，最終將這名強敵擊敗，拿到Capcom Cup的入場券。

Chris Wong（中）擊敗兩屆世界冠軍MenaRD（左），取得今屆Capcom Cup入場券。（Chris Wong Facebook）

賽後Chris Wong在Facebook表達喜悅，表示這是他第一次進軍Capcom Cup，希望能拿到好成績之餘，亦恭喜另外兩名香港選手Hotdog29及Humanbomb能進入八強。值得一提的是，該兩名香港選手以往亦曾打入過Capcom Cup，Hotdog29在今站法國CPT更擊敗日本傳奇選手Daigo（梅原大吾），但最終不敵MenaRD出局。

與杭州亞運獎牌僅一步之差

上月完結的杭州亞運，電子競技首次成為正式項目，街霸亦是其中之一。Chris Wong及Hotdog29為港隊代表，前者在賽事中殺入四強。根據賽制，該場比賽只要勝出，便能鎖定獎牌，但最終Chris Wong不敵中華台北選手GamerBee出局。

Chris Wong是杭州亞運的街霸代表之一。（Chris Wong Facebook）

當時比賽曾出現一段爭議插曲，GamerBee晉級後在Facebook上表示，他跟Chris Wong由於角色相剋關係，兩人都不想先選被對方針對而僵持不下。GamerBee雖提議雙方「盲選」但被大會拒絕，並表示由坐在1P位置的Chris Wong先選，最終GamerBee以2：0晉級。

GamerBee在賽後解釋事發經過。（Facebook截圖）

雖然雙方都覺得有所不公，但GamerBee及Chris Wong最後亦接受賽果，落敗的Chris Wong也大方恭喜對手取得獎牌。

所幸的是，當時港台四名代表選手均沒有因此而交惡，賽事完結後四人仍合照互相鼓勵及祝賀。（HotDog29 Facebook）

Capcom Cup舉辦日期尚未公布，其餘的香港選手仍能在餘下的賽事中爭奪入場券。

Chris Wong擊敗MenaRD影片（3：18：35開始）