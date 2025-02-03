英超｜阿仙奴新星對曼城模仿夏蘭特慶祝　首循環已結怨今正面反擊

阿仙奴在英超主場5：1大炒曼城，焦點自然落在曼城射手艾寧夏蘭特（Erling Haaland）首循環賽和兵工廠後，向阿仙奴主帥所說的一句「保持謙遜（Stay humble）」變成「迴力鏢」。

阿仙奴球員入球後紛紛衝着夏蘭特慶祝，18歲小將劉易斯史基利（Myles Lewis-Skelly）更直接模仿其慶祝動作，原來去年9月才作英超地標戰的史基利，與夏蘭特正是在該仗結怨。



去年9月英超首循環，曼城主場對阿仙奴，劉易斯史基利也曾與夏蘭特衝突，但夏蘭特當時大概不太清楚他是誰。（Getty Images）

「回帶」到去年9月，曼城在聯賽首巡環主場對阿仙奴，最終2：2逼和少踢一人的兵工廠，那場比賽是劉易斯史基利期待已久的英超地標戰，補時才入替的他，落場時間只得幾分鐘，大概不會有人記得，因為所有目光都放在賽後雙方球員衝突中，夏蘭特對阿迪達的一句說話之上：「保持謙遜（Stay humble）！」

事實上，當時史基利也曾與夏蘭特口角，因而遭出示黃牌，在網上流傳的片段中，夏蘭特疑向史基利說了一句：「你他X的是誰？」

當時阿仙奴十人應戰下遭曼城逼和失分，劉易斯史基利的處子戰留下了不快回憶。（Getty Images）

當然夏蘭特有否說過這句話，難以求證，但「劉易斯史基利是誰」，大概也是不少非阿迷的疑問。現年18歲的他是阿仙奴青訓產品，從8歲開始已加入阿仙奴足球學院，來到今季才登上一隊，但上半季極少機會上陣，首15輪英超賽事，他進入名單13次，只上陣過2場共15分鐘；他同時是英格蘭小國腳，踢過各級梯隊。

史基利本身司職中場，也能勝任左閘，最近兩個月，阿仙奴因原本踢左閘的卡拉科利和基蘭泰亞尼頻頻受傷，主帥阿迪達遂向史基利投下信心一票，近9場英超賽事有7場都正選。

在今場對曼城之前，史基利在英超賽場上最矚目的無疑是上周對狼隊的紅牌風波，當時史基利對狼隊因侵犯對手，被球證奧利華認為是「嚴重犯規」直接出示紅牌驅逐，惹來莫大爭議，若維持原判，他按例需停賽、錯過今仗對曼城。

上一輪聯賽，史基利被指對狼隊中場杜靴迪嚴重犯規，直接領紅。（Getty Images）

最終阿仙奴上訴得直，賽會收回紅牌，這也意味史基利本來可能因停賽錯過對曼城的比賽，不過最後他不僅正選上陣，還射入首個英超入球、再憑慶祝動作一報夏蘭特嘲諷母會之仇，可說是夢幻般的一星期。

對於史基利的表現，阿迪達自然相當滿意，道：「面對曼城，要以這種方式贏波的話，需要每個人都有出色發揮，而史基利也是其中之一，他表現得相當成熟、很有鬥心，還取得了入球。」阿仙奴名宿禾確特也在電視節目評道：「他的態度很出色，他比同齡球員的水平更高，面對夏蘭特也毫無懼色，渾身散發着自信心。」

史基利模仿夏蘭特慶祝動作，不僅因一句「Stay humble」。（路透社）

夏蘭特一句說話變成巨型回力鏢，史基利的慶祝方式，相信許多阿仙奴球迷都看得過癮；不過夏蘭特的父親艾菲夏蘭特則似乎相當不是味兒，忍不住在社交媒體X反擊，他分享了阿仙奴官方贏波後寫着「這支球隊（THIS TEAM）」的帖文，再寫道：「『這支球隊』贏得了一切……啊，並沒有呢。」最後還加上一個代表曼城的淺藍色心心表情符號。