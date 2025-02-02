碧咸全裸噴血新廣告　眼利網民齊驚訝離奇一幕︱體育熱話

「萬人迷」碧咸（David Beckham）為品牌Hugo Boss拍攝的內褲新廣告，不惜全裸瞓身演出，年近半百的他依然擁有一副健美身材，固然是焦點，然而廣告出街後，眼利觀眾不約而同留意到亮相不足半秒的一幕。



「萬人迷」碧咸（David Beckham）為品牌Hugo Boss拍攝的內褲新廣告，大曬美好身材。（截圖）

退役多年的碧咸，身上依然沒有一絲贅肉，約兩分鐘的廣告，他先是身穿西服，然後邊行邊脫，大曬美好身材，影片中大部分時間只穿內褲看電視、打桌球和做引體上升，期間不足半秒的過鏡一幕，他捧起一個碗吃東西。

這匆匆一刻，沒有細心留意根本看不到，尤其是碧咸一身肌肉實在太吸引，偏偏他吃東西一幕成為廣告播出後最受網民談論的熱門話題。

碧咸全裸噴血新廣告連環圖（點圖放大）

+ 2

晚餐食Cereal引熱議

引發觀眾熱烈討論的原因，是碧咸在明顯是晚餐時份，吃慣常在早餐才會吃的穀物（Cereal），有人稱：「就連碧咸有時也會吃女孩子晚餐（a girl dinner）」，有人問道：「我好奇他在吃什麼穀物？」更多人有疑問：「為何是打桌球及protein bowl？」

有網民諷刺地說：「他媽的真是好搞笑，推廣部門彷彿在說：『好吧外面有雨，你脫下褲子打桌球和吃點穀物』，然後其他高層讚同：『了不起的構思』。」

碧咸在廣告中吃穀物一幕成熱話。（截圖）

以下留言相信是不少人心聲：「一切也很性感和吸引……直到他在吃一碗穀物」，另一觀眾沒有那麼客氣：「哈哈哈，做一下引體上升，然後打桌球。噢……回到引體上升，吃點穀物，坐下來看Instagram。噢，又回到引體上升……這是正常的，是嗎？」

這個新廣告的內容，質疑聲音不少，毋庸置疑的是，49歲的碧咸仍是眾人心目中的性感男神，而且身材依然一流，也只有他的廣告才能輕易成為熱門話題。

碧咸全裸噴血新廣告：