碧咸全裸噴血新廣告 眼利網民齊驚訝離奇一幕︱體育熱話
撰文：吳慕兒
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「萬人迷」碧咸（David Beckham）為品牌Hugo Boss拍攝的內褲新廣告，不惜全裸瞓身演出，年近半百的他依然擁有一副健美身材，固然是焦點，然而廣告出街後，眼利觀眾不約而同留意到亮相不足半秒的一幕。
退役多年的碧咸，身上依然沒有一絲贅肉，約兩分鐘的廣告，他先是身穿西服，然後邊行邊脫，大曬美好身材，影片中大部分時間只穿內褲看電視、打桌球和做引體上升，期間不足半秒的過鏡一幕，他捧起一個碗吃東西。
這匆匆一刻，沒有細心留意根本看不到，尤其是碧咸一身肌肉實在太吸引，偏偏他吃東西一幕成為廣告播出後最受網民談論的熱門話題。
碧咸全裸噴血新廣告連環圖（點圖放大）
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晚餐食Cereal引熱議
引發觀眾熱烈討論的原因，是碧咸在明顯是晚餐時份，吃慣常在早餐才會吃的穀物（Cereal），有人稱：「就連碧咸有時也會吃女孩子晚餐（a girl dinner）」，有人問道：「我好奇他在吃什麼穀物？」更多人有疑問：「為何是打桌球及protein bowl？」
有網民諷刺地說：「他媽的真是好搞笑，推廣部門彷彿在說：『好吧外面有雨，你脫下褲子打桌球和吃點穀物』，然後其他高層讚同：『了不起的構思』。」
以下留言相信是不少人心聲：「一切也很性感和吸引……直到他在吃一碗穀物」，另一觀眾沒有那麼客氣：「哈哈哈，做一下引體上升，然後打桌球。噢……回到引體上升，吃點穀物，坐下來看Instagram。噢，又回到引體上升……這是正常的，是嗎？」
這個新廣告的內容，質疑聲音不少，毋庸置疑的是，49歲的碧咸仍是眾人心目中的性感男神，而且身材依然一流，也只有他的廣告才能輕易成為熱門話題。
碧咸全裸噴血新廣告：
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