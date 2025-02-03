拉舒福特外借阿士東維拉附買斷條款 「我只是想踢足球」｜轉會
撰文：陳旭暉
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曼聯球星拉舒福特（Marcus Rashford）正式外借到阿士東維拉至季尾，BBC報道指他們會承擔該球員75%薪酬，且附有4000萬英鎊的買斷條款。
拉舒福特上次為曼聯上陣，已是去年12月7日不敵諾定咸森林一役。之後他遭主帥阿莫林棄用，且多次被公開批評操練態度，更屢被排除在比賽名單之外。
阿士東維拉日前以7100萬鎊出售前鋒杜倫（Jhon Duran）予沙特的艾納斯後，便希望羅致前鋒填補該空缺，因此盛傳有意借用「福仔」。加上維拉周日（2日）0：2不敵狼隊，聯賽連續3輪不勝下更需加強攻力。
這位紅魔鬼青訓出身的27歲翼鋒，在社交媒體發表聲明，感謝兩支球隊促成今次交易：「幸運地有幾支球隊接觸我，但我很快便決定要加盟阿士東維拉——維拉今季的踢法以及教練展現出的野心真的很讓我佩服。我只是想踢足球、也為即將開始再踢足球感到興奮。祝願曼聯上下在今季餘下時間一切順利。」
曼聯周日同以0：2不敵水晶宮，阿莫林賽後被問到球隊正處於困境之中，若拉舒福特未來在維拉取得入球，他會否感到尷尬，他回答：「不會，若你借出一名球員的話，便是預期他能在該地方上陣及進步，所以沒什麼好尷尬的。」
「福仔」在曼聯周薪高達32.5萬鎊，雖然維拉不會負擔他全部薪金，但也有助曼聯騰出部份薪酬空間，阿莫林被問到，這會否對他帶來一定幫助時，僅表示球隊正盡一切努力提升實力：「轉會窗還有一天，看看會如何吧。」
目前曼聯以29分排英超第13位，阿士東維拉則以37分排在第8，後者早前在歐聯聯賽階段以第8名直接晉級16強，「福仔」或可在歐聯賽事中以表現證明自己。
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