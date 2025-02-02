體育熱話︱馬貝利禁藥傳言燒到孫楊　稱內容失實已在中港兩地報警

美國退役籃球名將馬貝利（Stephon Marbury，又譯：馬布里），被內地社交媒體一個自稱是「馬布里前私人助理」的賬戶連環爆料，聲稱「馬貝利的成名真相會是體育史上最大醜聞」，當中不止提到馬貝利涉嫌強姦，又指他的無盡體能全靠食禁藥，還燒到曾因破壞藥檢血液樣本而一度被禁賽8年的游泳名將孫楊身上。

爆料內容極震撼，馬貝利回應指有關內容完全失實，已經在北京和香港兩地報警，而孫楊亦已在微博發聲明澄清。



一個名為「馬布里前私人助理」的社交媒體帳戶大爆籃球名將馬貝利醜聞。

馬貝利被指控涉強姦及服禁藥

爆料人「馬布里前私人助理」詳細提及，馬貝利如何在2017年涉嫌性侵，又宣稱對方早在2004至2009年仍在NBA效力紐約人期間捲入兩宗性醜聞，需支付巨額賠償逃過牢獄，同時使他跟球隊交惡並最終離開NBA。馬貝利2010年起轉戰中國，自此當上CBA最耀眼的球星。

「馬布里前私人助理」聲稱，「對不起北京的球迷們，老馬的粉絲們，這個真相會令你們傷心，老馬確實在他的CBA生涯有用違禁藥，令他可以比其他運動員有更強的體能，跑得更快，打得更久，每次藥檢都是楊晨代他尿的，提早吩咐他放在廁所某個地方，這樣他就可以成功逃過藥檢比賽，楊晨人在江湖身不由己，也在老馬威逼利誘之下，不得不服從，你們可以向他求證，但請你們不要為難他，這也就是為什麼老馬執教北控之後，楊晨可以做到北控副總及領隊的原因，老馬也可以利用楊晨職務之便買球員抽佣金。」楊晨被指為馬貝利經理人團隊三位成員之一，另外兩人為楊毅及王猛。

馬貝利。（Getty Images）

爆料內容牽涉到孫楊

「馬布里前私人助理」的爆料內容還牽涉到游泳名將孫楊，「老馬用違禁藥也波及另一名國家運動員孫揚，孫揚看到老馬比賽也慕名拜見他，希望老馬可以教他怎樣可以更有效增強體能，老馬也把他的個人體能師介紹給孫揚，問題是老馬不能把自己藥檢的情況告訴孫揚，之後就出現國際泳聯禁止孫揚出賽8年的事件，我相信孫揚不知道老馬體能師開給他的是違禁藥，到國際泳聯突擊要求孫揚尿檢的時候，他資訊過王猛意見，王猛也告訴老馬這個情況，那時候老馬只能夠說，不要配合國際泳聯，因為真的做了，就會終身停賽。」

孫楊。（Getty Images）

孫楊：追究造謠、誹謗者法律責任

孫楊率先通過微博發聲明澄清及追究：「大家過年好，我剛剛結束了上午的訓練課，發現網上出現了一些不實言論，在此鄭重聲明：1、2015年4-8月，國家隊聘請馬布里體能師克里斯，幫助我進行短期按摩放鬆。2、我從來沒有和馬布里、體能師及其助理團隊單獨接觸過。」

「綜上所述，我們將追究一切造謠、誹謗者的法律責任，包括但不限於民事賠償，刑事報案等。還請廣大網友擦亮眼睛，明辨事實，不要轉發不負責任的虛假信息。網絡並非法外之地、請尊重他人合法權益、停止炮製虛假信息、惡意炒作之行為、共同營造積極向上、文明健康網絡氛圍。」

孫楊發聲明澄清。（微博）

而馬貝利亦在社交媒體發文回應，指出「馬布里前私人助理」發放內容完全失實，並已在北京和香港兩地報警，揚言會通過法律維護合法權益。馬貝利在聲明中稱，「相關賬號所發表的內容完全失實，是對個人聲譽的嚴重損害，馬貝利職業生涯始終秉持着對籃球的熱愛和尊重，嚴守體育賽事規則和道德準則，從未使用過任何違禁藥物。」

對於今次傳言的源頭，馬貝利在聲明中指出，謠言發布者「曾於2014年至2019年間擔任馬貝利的司機，因不滿待遇而離職，從後便心懷怨恨，蓄意通過網絡平台發布不實消息，對馬布裡進行惡意報復。這種行為違背了基本的道德規範，更觸犯了法律紅線。」聲明指馬貝利已在北京和香港兩地報警，「通過法律來維護自己的合法權益，並將全力配合司法機關的調查，堅決追究造謠者的法律責任。」

馬貝利希望媒體和球迷「可以明辨是非，不要被不實消息誤導」，並指「真相終將大白於天下，任何惡意中傷行為都無所遁形。」

馬貝利2010年到CBA發展的時候已經33歲，依然能發光發亮，先後在2012、2014、2015年三度率領北京首鋼奪得CBA總冠軍，6次入選CBA全明星陣容，2015年更一人獨攬常規賽、全明星賽和總決賽MVP。他在2018年在北京退役後，加盟北京大學附屬中學擔任初中隊男籃主帥，2019年6月出任CBA球隊北京紫禁勇士男籃主帥至2023年9月離隊，在中國籃球界影響力巨大。