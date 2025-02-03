英超｜阿仙奴5：1大破曼城　夏蘭特挑釁下踢出振奮士氣一仗

艾寧夏蘭特上次對阿仙奴時一句「Stay humble」，令他被球迷揶揄多時，但這名曼城鋒將似乎沒有汲取教訓，在球隊周日以1：5作客不敵「兵工廠」一仗，又指着自己球衣的金色臂章，諷刺對手很久沒贏過英超錦標；這樣的「激將法」，或會激起阿仙奴上下全力追趕利物浦的決心。



曼城今仗雖然大敗，不過夏蘭特（右）仍以動作挑釁阿仙奴。（路透社）

曼城已連奪4屆英超冠軍，而阿仙奴卻自2004年起便無緣聯賽錦標，但今季「藍月亮」表現異常差勁，今仗以1：5慘敗，繼去年11月以0：4不敵熱刺，經歷今季另一場最大敗仗；曼城也以24戰41分排第4，落後榜首的利物浦達15分，難以爭標，甚至前四席位亦非穩固。「兵工廠」則以24戰得50分續居次席，落後紅軍6分但多打一場，仍力爭收窄差距。

由於利物浦今周較早時間作客以2：0輕取近況大勇的般尼茅夫，阿仙奴今仗不容有失，而夏蘭特在首循環雙方打成2：2時一句「Stay humble」，似乎令「兵工廠」上下戰意更盛，例如前場逼搶更到位，開賽2分鐘先開紀錄一球，便是源於逼甩文路爾艾簡治的腳下球，再由隊長奧迪加特射入；之後照辦煮碗，只是這一次夏維斯卻告射斜。

阿仙奴憑奧迪加特先開紀錄。（路透社）

雖然夏蘭特在55分鐘接應沙雲奴右路傳中，憑「屈機」身形與騰空力頭槌頂成1：1平手，但1分鐘後隊友菲爾科頓傳球失誤，被湯馬士柏迪截得皮球並遠射得手，之後阿仙奴憑小將利維斯史基利（Myles Lewis-Skelly）、夏維斯及另一小將尼華尼利（Ethan Nwaneri）各建一功，湊成5：1大捷；上次阿仙奴以4球大勝曼城，已是2003年的事。

其中利維斯史基利妙射得手後，以夏蘭特經典的坐禪姿勢慶祝入球，這也跟該挪威前鋒有關。話說利維斯史基利於首循環對曼城時，89分鐘後備入替，是他在阿仙奴一隊的處子戰；然而，夏蘭特在這場火藥味極濃的賽事中，在隊友史東斯於補時追成平手時，對着利維斯史基利喊着：「who the f*** are you？」（你邊X個呀？）；難怪這名18歲小將今仗取得個人的處子球時，會這樣反擊了。

利維斯史基利入球後，做出夏蘭特經典慶祝動作。（Getty Images）

今場阿仙奴球迷有很多舉着「Stay humble」的紙牌，而夏蘭特也確實需要「保持謙遜」，因為他今仗取了那個入球外，表現幾近隱形，全場就只有那一次埋門，而且僅9次觸球，並只有2次成功傳球，「低調」得離譜。

當然，這跟主帥哥迪奧拿未有派遣奇雲迪布尼正選披甲有莫大關係，而且，出任輔鋒的新兵馬莫殊（Omar Marmoush）跟夏蘭特完全各自為戰，科頓表現低迷，近期串演右閘的馬菲奧斯紐尼斯（Matheus Nunes）傳中球落點一般，缺乏供應下，夏蘭特自然難以爭取埋門的機會。不過，夏蘭特的挑釁，卻挑起阿仙奴眾將的戰意與決心，大抵最不樂見的，就是紅軍上下與球迷。