歐國聯｜39歲C朗拿度2射1傳助葡萄牙大勝波蘭　倒掛入波技驚四座

歐國聯A1賽事第5輪，葡萄牙以5：1大勝波蘭，確認提前晉級至8強。39歲的C朗拿度（Christiano Ronaldo，又譯：C羅）今場錄2入球1助攻，更射入一記精彩的倒掛。



賽前葡萄牙以3勝1和戰績排在A1組榜首，波蘭則1勝1和2負，落後第2名的克羅地亞2分，未獲出線資格。

上半場雙方互有埋門，但遲遲未能打開紀錄，至59分鐘，拉菲爾利亞奧（Rafael Leao）以頭槌破門，為葡萄牙今場大勝拉開序幕。

C朗拿度在72分鐘射入十二碼。（路透社）

第72分鐘，達洛治（Diogo Dalot）搏得十二碼，由C朗拿度操刀中鵠。近期狀態出色的般奴費南迪斯（Bruno Fernandes），在80分鐘遠射轟入世界波，將比數拉開至3：0。

般奴費南迪斯在80分鐘轟入世界波。（微博圖片）

第83分鐘，C朗在左路以左腳送出精準直線，接應的柏度尼圖（Pedro Neto）推至小禁區附近射入近柱破網。

完場前，C朗在門前接應傳中，射入精彩倒掛，助葡萄牙將比數改寫至5：0。波蘭在88分鐘憑Dominik Marczuk追回一球，最終葡萄牙以5：1取勝，以不敗戰績宣告提前出線。

C朗拿度賽後在X（前稱Twitter）貼出入球照片：「在進入8強路上保持不敗！」這名39歲的球星，在近5輪歐國聯比賽攻入5球，職業生涯總入球數達到910球。

39歲的C朗，完場前以倒掛射入精彩一球。（C朗X）

他賽後談及退役相關話題：「我只想享受一切，我快將40歲了，只要我覺得仍有動力，就會繼續踢下去，當我覺得哪天沒有動力時，便會選擇掛靴。」

這名葡萄牙球星坦言，沒想過要追求1000球紀錄：「當然，你總是會想創造歷史，但這不是我現在專注之事。」