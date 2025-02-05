英超｜阿仙奴冬窗求購前鋒失敗　主帥阿迪達直言失望

足球冬季轉會窗結束，受盡傷兵困擾的阿仙奴本希望透過增兵補充攻力，但最終未能落實任何交易，領隊阿迪達坦言對此感到失望：「我們本有明確目的。」



今季曼城難得失準，但阿仙奴核心布卡約沙卡（Bukayo Saka）在12月大腿筋受傷，至少休戰到3月才能復出後，前鋒加比爾捷西斯（Gabriel Jesus）又在上月前十字韌帶（ACL）撕裂宣告收咧，令兵工廠今季備受詬病的前鋒把握力問題雪上加霜。

上月對曼聯時，加比爾捷西斯重傷受咧。（路透社）

踏入冬季轉會窗，阿仙奴首要任務本應是購買前鋒補充火力，然而向阿士東維拉求購屈堅斯被拒絕後，又與拜仁慕尼黑的泰爾（Mathys Tel）、祖雲達斯的華荷域（Dusan Vlahovic）及畢爾包的尼高拉斯威廉斯（Nico Williams）扯上關係，但最後沒有一宗「登刁」，泰爾更以先借後買方式加盟阿仙奴的北倫敦死敵熱刺。

阿迪達表示當轉會窗開啟時便明確希望增兵：「我們因球員傷患而受到影響，因此今個轉會窗帶着明確目的，但最後未能達成，因此我們感到失望。不過我們也非常清楚只想羅致特定類型球員，所以對此要十分嚴格，我覺得我們做到了。」

今個冬窗明確希望羅致前鋒但未能成事，阿迪達坦言失望。（路透社）

前線增兵失敗，阿迪達認為解決方案是保持多變：「首先是要確保前鋒球員保持健康，從而能在中鋒位置作出貢獻。史達寧、尼華尼利（Ethan Nwaneri）、馬天尼利都可以擔任中鋒，要視乎他們當時狀態以及對手，之後我們應會嘗試一些不同安排。」他補充未知沙卡能否趕及在3月復出。

正選中鋒夏維斯（Kai Havertz）今季表現備受批評，早前The Athletics曾報道阿仙奴有意收購另一經常因失機而飽受批評的中鋒莫拉達（Alvaro Morata），但該球員最後外借至加拉塔沙雷。

夏維斯今季多次被外界批評把握力不佳，不過阿迪達仍維護該德國球員。（路透社）

被問到夏維斯能否繼續勝任正選中鋒時，阿迪達稱讚並維護該德國球員：「他已跟很多其他球員並肩作戰過，包括一些大球星，他適合這個位置，所以並不是因為沒有球員與他競爭，從而令夏維斯變得更重要。」

阿仙奴在多條戰線仍處於爭標階段，暫時僅在足總盃不敵曼聯出局，如何解決把握力問題便是成敗關鍵。他們會在周三（5日）深夜4時的聯賽盃4強次回合，作客面對紐卡素，首回合他們以0：2落敗；聯賽方面，他們暫以50分位居次席，落後榜首的利物浦6分，不過後者少踢一輪。