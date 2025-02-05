網球｜前「一姐」夏納禁藥風波後不敵傷患宣布退役　曾兩奪大滿貫

網球前「一姐」夏納（Simona Halep）在家鄉羅馬尼亞出戰特蘭西瓦尼亞公開賽（Transylvania Open ），她在首輪直落以兩盤1：6落敗後，當場宣布退役，「我不知該喜悅還是悲傷，但我以靈魂作出這個決定」。

33歲的夏納生涯贏過24次單打錦標，包括2018年法國網球公開賽及2019年溫布頓冠軍兩奪大滿貫，是首位登上世界排名第一的羅馬尼亞女子網球手。風光生涯卻受禁藥風波影響，未能有個圓滿結局。



夏納曾兩奪大滿貫。（Getty Images）

兩奪大滿貫 禁藥停賽復出後無復勇態

儘管在2017成為世界「一姐」，並在2018及2019年贏得大滿貫錦標，夏納之後受傷患困擾又身陷禁藥風波，2022年參加美國網球公開賽期間，藥檢對貧血藥物Roxadustat呈陽性反應，該藥物可增加血紅素和製造紅血球，被世界反禁藥機構（WADA）列為禁藥，夏納自同年10月起遭停賽。

夏納一直堅稱無辜，持續提出上訴，終獲上訴得直，停賽期由4年大幅減至9個月，並在2024年3月重返球場。惟復出後一直未能重拾狀態，連同今次賽事僅參加過5項賽事，只贏過一場。去年10月香港網球公開賽她也有參與，以外卡身份出戰，首輪已不敵中國球手袁悅出局。

夏納復出後頻頻落敗。（路透社）

「今晚我不知該感到喜悅還是悲傷」

早前夏納便因肩膀及膝蓋疼痛而退出今年澳網外圍賽，日前她接受羅馬尼亞媒體Golazo.ro訪問時已提及掛拍：「我老了，所受傷患也無法復原，例如我的膝蓋。我腦海經常有退役念頭。」

今次重回羅馬尼亞作賽，僅59分鐘便不敵意大利球手邦薩迪（Lucia Bronzetti），整場比賽只贏過2局。賽後夏納即場宣布退役，並感性地說：「今晚我不知該感到喜悅還是悲傷，我想這兩種感覺都考驗着我，我以靈魂作出這個決定。」

她續稱是特意回到羅馬尼亞，在自己國家的球迷面前告別：「雖然我表現不是很好，但我已付出全力，非常感謝你們到來。我不知道之後會不會重返這裏，但目前而言，這是我最後一次在此作賽，我也不希望落淚。」

經歷停賽，33歲的夏納重返球場仍受傷患困擾，終宣布掛拍。（路透社）

由2006年出道至今，回憶將近20年職業球手生涯，夏納以「美好的事情」來形容：「我曾成為世界排名第一，贏過大滿貫錦標，這已是我所渴望的一切。人生仍在繼續，從網球場上退下來之後仍要繼續生活，希望我們之後能再次見面。」

「當然我還會繼續打網球，我會盡量來這裏看比賽，但若要打職業賽事需要付出大很多，而此刻我已無法再做到。」