網球︱前一姐夏納違反禁藥規定　遭重罰禁賽4年

兩奪大滿貫的網球「前一姐」夏納（Simona Halep），早前涉及禁藥風波，國際網球誠信機構（ITIA）公布，這位羅馬尼亞球手因兩度違反禁藥規定，被罰禁賽4年。



網球「前一姐」夏納違反禁藥規定，遭重罰禁賽4年。（Getty Images）

現年31歲的夏納2018年贏得法國網球公開賽，繼而在2019年再奪溫布頓錦標。她在去年美國公開賽對藥物Roxadustat呈陽性反應， 同年亦曾因她的運動員「生物護照」（biological passport）異常，被發現服用不明禁藥。

Roxadustat為貧血藥物，但因可增加血紅素和製造紅血球，被世界反禁藥機構被列為禁藥。運動員的「生物護照」從運動員的血液指標，長期監察他們的身體狀況有沒有異常，當中包括是否服用禁藥。

夏納堅稱清白，表示會上訴並抗爭到底。（Getty Images）

夏納的4年禁賽令由一個獨立調查委員會宣布，他們連續兩日審視科學專家提供的證據，從多達8000頁證據以及夏納本人證供，得出結論。委員會接納夏納指，她服用了受污染補充劑的說法，但認為如此一來的話，服用量沒可能達到對藥物Roxadustat呈陽性反應樣本的濃度。

由於夏納事發後已自2022年10月起停賽，因此她會停賽至2026年10月7日為止，屆時她將會是35歲。

夏納在聲明中指，「去年是我一生中最困難時刻，不幸地我的抗爭持續。我為美麗的網球比賽傾盡一生，非常認真看待監管機構的規則，我對自己從未刻意或有意圖地服用任何違禁藥物的事實感到自豪。我拒絕接受他們作出的4年禁令。」她表明會為此上訴。

夏納是自舒拉寶娃2016年藥檢「肥佬」以來，陷入禁藥風波的最大牌球星。這位前世界排名第一球手生涯兩奪大滿貫以外，還曾24次贏得WTA巡迴賽女子單打錦標，生涯累積4020萬美元獎金。