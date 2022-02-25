格連活特現實兼虛擬世界「玩完」　三大足球遊戲將他除名｜英超

被指控強姦及威脅殺人的曼聯球星格連活特，逐步在球迷的視野消失。現實上，格連活特多場比賽沒有上陣，查頓辛祖的好表現，亦令人慢慢遺忘他。在虛擬世界也是一樣，三大電子足球遊戲先後將他除名，繼《FIFA 22》及《PES》後，《FM2022》的最新資料庫當中，已經沒有格連活特。



《FM2022》周四公布冬季轉會窗的最新資料庫，上月惹上官非的格連活特遭遊戲除名。遊戲生產商發言人表示：「任何球員或職員不論任何原因而被球壇無限期停賽，都會在最遊最新的更新中除名。如果停賽取消，他會在下一次的預期更新中回來。」

格連活特本身大好前途，效力曼聯。（Getty Images）

《FM2022》並非首款移除格連活特足球遊戲，甚至是三大最受歡迎足球遊戲中，反應最慢的一款。上月，20歲的格連活特已被《FIFA 22》移除，他不會FIFA Ultimate Team中出現，玩家也不會在抽卡時抽中他。之前，他還被另一款足球遊戲《PES》刪除。

格連活特在《FM2022》中消失。（互聯網）

格連活特在《Football Manager》遊戲中的數值。（互聯網）

雖然曼聯未有官方宣布處罰格連活特停賽，但曼聯之前的聲明指，這位英格蘭前鋒將不會參加操練及比賽，直至另外通知。體育用品商Nike就宣布中止與格連活特的合作關係。英國大曼徹斯特警方周三表示，調查仍在進行中。