滑雪｜谷愛凌出戰極限運動會摔倒因傷退賽 「身心已達極限」
撰文：陳旭暉
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冬季奧運滑雪兩金得主谷愛凌（Eileen Gu）在2025冬季極限運動會（Winter X Games）中摔倒，受傷退賽。她賽後在社交媒體表示，近期生病下還要連續高強度參賽及訓練，身心已到達極限。
谷愛凌在美國亞斯本（Aspen）出戰滑雪雙板街頭技巧（Ski Street Style）決賽，與另外三名選手爭奪獎牌，但她比賽途中屢次失誤滑倒，更有一次重重摔倒後滑至場邊的廣告板前，之後因傷退賽，沒有參加餘下的U型板（SuperPipe）及大型跳台項目（Big Air）。
退賽時谷愛凌仍面露笑容，似乎沒有大礙。賽後該名21歲選手在Instagram中報平安：「我沒事，但由於該次撞擊受傷，現時無法行走。老實說，昨天我的精神和身體狀態都跌到0分。」
她表示，賽前5天已發燒及咳嗽，而且這段期間每天仍有12小時要訓練及比賽：「我本打算在2天前退賽，但出於對這比賽的熱愛及想要鍛煉心理，我決定留下挑戰自己，但今次真的到了極限。」
谷愛凌曾在冬季極限運動會贏過3金1銅，包括上屆在U型板奪金，但同時已連續3年在這項賽事途中或之前因傷退賽，包括2023年前十字韌帶及內側副韌帶受傷，去年因訓練撞傷臀部並稱之為「前所未有的痛苦」。今次再因傷退賽，她也表示是時候好好聆聽自己身體並稍作休息。
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