亞洲公路單車錦標賽｜港隊首日即有獎牌落袋 混合團體計時賽奪銅
撰文：陳旭暉
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2025年亞洲公路單車錦標賽假泰國彭世洛府舉行，港隊第一個比賽日便在3男3女的男女混合團體計時賽（Mixed Team Relay）中奪得銅牌。
港隊今次有2023杭州亞運公路單車金牌得主楊倩玉休養逾一年後復出，另外5名車手分別為劉允祐、伍柏亨、繆正賢、李思穎、梁穎儀。
今次比賽為在10.7公里的賽道上踩4圈，距離合共42.8公里，共有10支隊伍角逐。港隊以51分鐘28.239秒奪銅牌，排第二的日本為51分鐘23.932秒，冠軍哈薩克錄51分鐘9.93秒，排在香港之後的中國，則為52分鐘30.209秒排第四。
2025年亞洲公路單車錦標賽將持續到今月16日結束，重點賽事女子精英組個人公路賽會在2月15日舉行，男子組賽事會在2月16日。
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