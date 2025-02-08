亞洲公路單車錦標賽｜港隊首日即有獎牌落袋　混合團體計時賽奪銅

2025年亞洲公路單車錦標賽假泰國彭世洛府舉行，港隊第一個比賽日便在3男3女的男女混合團體計時賽（Mixed Team Relay）中奪得銅牌。



（左起）繆正賢、楊倩玉、劉允祐、李思穎、伍柏亨、梁穎儀合力為港隊贏得男女混合團體計時賽銅牌。（中國香港單車總會）

港隊今次有2023杭州亞運公路單車金牌得主楊倩玉休養逾一年後復出，另外5名車手分別為劉允祐、伍柏亨、繆正賢、李思穎、梁穎儀。

今次比賽為在10.7公里的賽道上踩4圈，距離合共42.8公里，共有10支隊伍角逐。港隊以51分鐘28.239秒奪銅牌，排第二的日本為51分鐘23.932秒，冠軍哈薩克錄51分鐘9.93秒，排在香港之後的中國，則為52分鐘30.209秒排第四。

港隊出戰2025年亞洲公路單車錦標賽，首個比賽日即有牌落袋。（中國香港單車總會）

2025年亞洲公路單車錦標賽將持續到今月16日結束，重點賽事女子精英組個人公路賽會在2月15日舉行，男子組賽事會在2月16日。