渣打馬拉松2025｜氣溫下降有利發揮　羅映潮冀創PB奠定全運資格

「渣打香港馬拉松2025」（渣馬／渣打馬拉松）今日（7日）在啟德體藝館舉行賽前記者會，一眾海外星級跑手與兩名香港跑手魏賡及羅映潮一同出席。

渣馬今周日上演，天文台指今周末氣溫下降，周日有機會只得10度，加上濕度不高，兩名香港跑手紛指是造出好時間的大好機會。今季接連打破短距離個人最佳時間的羅映潮，同樣以PB（個人最佳）為目標，並希望以今槍鎖定全運會的參賽資格。



渣馬2025今日雄啟德舉行賽前記者會。（廖雁雄攝）

渣打馬拉松2025｜交通封路安排、選手包、路線圖、成績實時追蹤

今年渣打馬拉松開跑前，在啟德體育園的體藝館一連四日舉辦馬拉松博覽會，同時讓一眾跑手領取跑手包，而渣馬的賽前記者會同樣在體藝館進行。今年渣馬共有23名海外精英跑手參賽，來自肯尼亞、埃塞俄比亞、摩洛哥等6個國家，部分精英跑手與香港代表魏賡及羅映潮一同出席記者會。

一眾精英跑手與嘉賓在台上合照。（廖雁雄攝）

天文台預告，一股冬季季後風即將抵達華南沿岸，天文台預測星期日氣溫下降至9至10度，加上天氣乾燥。大會在記者會再三提醒跑手，渣馬當日需要做好保暖，兩名香港跑手分享小貼士，建議跑手可以穿手套、風褸等衣物保暖，賽前亦要為身體做好補水。

氣溫有機會降至單位數，加上濕度不高，是跑手們創出好時間的良機。今季接連在5000米、10公里、半馬拉松先後刷新個人最佳的羅映潮，難得集合天時地利人和，希望在今次渣馬打破全馬拉松的PB，「難得香港天氣涼快有助發揮，加上從上年9月起連接連打破短距離的最佳時間，狀態不錯，相信自己可以發揮出訓練的成果，所以我有信心跑進2小時40分鐘內，刷新個人最佳時間（2小時45分20秒）。」

兩名本地跑手魏賡（左）與羅映潮希望在今次渣馬跑出好時間。（廖雁雄攝）

此外，羅映潮更希望以今槍、以香港排名第一姿態鎖定全運會的港隊資格，雖然至今未有公布達標時間，但她認為中國的跑手全馬時間愈來愈快，她估計至少需要2小時40分鐘內才可代表港隊。

今年將會是第13度參加渣馬的魏賡，過去5、6年亦是跑全馬，對賽道瞭如指掌，今年最大目標同樣是刷新自己在渣馬的最佳時間，冀跑進2小時28分鐘內，他認為天氣下降有利發揮，希望在這個一年一度的跑界盛事以平常心交出好成績。

香港的男子馬拉松紀錄上年接連被兩度改寫，魏賡認為這是十分鼓舞，證明香港跑手在良性競爭下，成績慢慢改善，他都希望繼續嘗試衝擊更好的時間。

（廖雁雄攝）

女子長跑的氣氛同樣熾熱，羅映潮、司徒兆殷、屈旨盈、黃卓寧等跑手外，姚潔貞亦復出參加今年的半馬，羅映潮直言「香港女子（長跑）不再是一枝獨秀」，在互相推動下，不論長、短距離的時間也愈來愈快，對長跑界是好事，並感恩在這個年紀遇上這些對手，可以互相學習及進步。