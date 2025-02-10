英足總盃｜利物浦遣副選遭淘汰 邊緣人表現差 英超歐聯戰線堪憂

足總盃第4圈爆出大冷門，英超榜首隊伍兼剛打入聯賽盃決賽的利物浦，作客以0：1不敵在英冠包尾的普利茅夫出局。雖然「紅軍」今仗派出了副選及青年軍出戰，但整體發揮，卻屬今季最差勁一仗，尤其哈維艾利洛、森美卡斯及費達歷高基艾沙等「邊緣人」表現令人失望，不禁令人憂慮主帥史諾有否足夠兵力應付英超與歐聯兩大戰線。



利物浦剛於周中擊敗熱刺，躋身聯賽盃決賽，主帥史諾今仗作出大幅度輪換，左翼路爾斯迪亞斯是少數一隊正選份子，中鋒以傷癒不久的迪奧高祖達擔正，基艾沙則負責右翼。防線上，另一剛傷癒的祖高美斯伙拍昆沙扼守中路，森美卡斯取代羅拔臣任左閘，占士麥康奈爾（James Mcconnell）串演內收右閘；遠藤航及艾利洛則帶着17歲的迪利尼約尼（Trey Nyoni）組成中場線。

祖高美斯在開賽僅11分鐘便傷出，打亂了利物浦的部署。（路透社）

史諾練兵的如意算盤卻在11分鐘便被打破，因為祖高美斯又拉傷，需由另一青年軍馬巴耶（Isaac Mabaya）入替，於是陣式又轉換，馬巴耶任右閘，遠藤航串演中堅，麥康奈爾回到熟悉的防中位置。利物浦完全無法踢出英超榜首勁旅的氣勢，中場以新秀為主，組織力極疲弱，最有經驗的艾利洛更表現失色，不單未能帶起兩名新秀，個人控傳都頗多失誤；結果紅軍在上半場僅錄得一次射門。

普利茅夫藉哈迪射入12碼，以一球淘汰利物浦。（路透社）

普利茅夫則覷準遠藤航身材不高，多次以高空波製造混亂，並憑快速反擊取得不少埋門機會，下半場愈戰愈勇，並於53分鐘藉一記12碼打破僵局；當時艾利洛欲解圍時，手部卻拍中皮球，賴恩哈迪（Ryan Hardie）操刀極刑中鵠，取得載入球會史冊的一球。

史諾今仗連沙拿、加普、蘇斯保拉爾等攻擊大將都沒放進後備席，板櫈上只得達雲紐尼斯及居迪斯鍾斯兩名常規一隊成員，因此58分鐘僅讓紐尼斯代替了馬巴耶，加強攻力。利物浦在最後十多分鐘才好像意識到有機會出局似的，如夢初醒地發起猛攻，但麥康奈爾乘對方防守鮮有的錯誤怒射柱側，祖達及紐尼斯的掛射與近頂，又逃不過主隊門將干拿夏薩特的十指關，最終爆出今屆暫時的最大冷門。

紐尼斯臨完場前的近頂，被主隊門將夏薩特神奇救出。（路透社）

普利茅夫在英冠排第尾，原領隊、前曼聯名將朗尼亦在去年最後一天丟掉烏紗；球隊直至上場主場以2：1力挫西布朗，才終止聯賽15場不勝（7和8負）的頽勢，豈料今仗憑將士用命，兼乘着紅軍大失準，一舉爆冷晉級。普利茅夫領隊梅斯歷賽後說：「這是魔幻的一天。面對全世界最著名的隊伍利物浦，已經難以置信，我們還要取勝，這會成為球會歷史永遠的一頁，而我們的球員絕對值得（獲勝）。」

利物浦主帥史諾認為，即使派出副選，亦足以贏波。（路透社）

史諾則認為，派遣副選及青年軍不是落敗的藉口，「我們擁有一個強大的隊伍，（今仗）也不是有很多年輕球員，他們當中，有很多過往從後備上陣時都帶來幫助；這些球員理應為我們取得勝利」。事實上，今場陣容比歐聯最後一仗對PSV燕豪芬時可能還要強一點，該仗有18歲新秀積頓丹斯（Jayden Danns）出任正選，而左閘羅拔臣更要串演中堅。

基艾沙仍未操起狀態，今場10次盤球只得1次成功過人。（路透社）

不同的是，與該仗一樣，今仗同樣擔正的艾利洛、森美卡斯及基艾沙表現都令人失望，進攻中場艾利洛全場只得一次關鍵傳送，卻有20次失去控球權；基艾沙在兩翼鮮有威脅，10次嘗試盤球過人，竟得一次成功，最後階段轉任左翼更完全是「盲目烏蠅」一樣，難怪全場有29次失去控球權；森美卡斯素來以傳中落點準繩見稱，今仗卻不止一次底線傳底，全場11次傳中只得1次成功，外加22次喪失控球權。這樣的水準，豈有不敗之理？

利物浦在英超仍然領先，但2月硬仗連場，3日後便要面對復蘇的同市死敵愛華頓，之後還要硬撼阿士東維拉、曼城及紐卡素，加上歐聯快將進入16強賽事，如此頻密賽程下，一隊「邊緣人」必有輪換上陣的機會，但觀乎眾將今仗的表現，實在令人替史諾抹一額汗。