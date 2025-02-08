西甲｜馬德里打吡前夕　馬體會公開聲援球證　暗諷皇馬全方位施壓

皇家馬德里主場對馬德里體育會的同市打吡戰，將在香港時間周六（8日）深夜4時開始。最近圍繞皇馬與西甲的球證爭議不斷，讓馬體會也加入其中，在社交媒體發文支持球證，更稱現時「對足球界來說是非常艱難的日子」——到底皇馬與西甲球證之間發生了什麼？



皇馬上周公開批評球證

故事回到上周日，皇馬作客愛斯賓奴以0：1落敗後，發表譴責聲明：「出於球證在這場比賽中的不佳表現，皇家馬德里董事會已同意向西班牙足總投訴，並上報予國家高級體育法庭。」該聲明還附上一份4頁的投訴信。

日前作客不敵愛斯賓奴，皇馬不滿球證判決而投訴。（路透社）

皇馬如此憤怒，是因為這場比賽出現數次爭議判決，包括初段愛斯賓奴疑有球員禁區內手球未判罰十二碼、雲尼斯奧斯入球被吹走（愛斯賓奴後衛有防守犯規之嫌，球證卻吹罰進攻犯規），以及麥巴比反擊時遭卡路士羅美路從後鏟跌，但球證未有將後者驅逐，僅出示黃牌警告。

麥巴比反擊時遭卡路士羅美路從後鏟跌。（Getty Images）

諷刺的是，卡路士羅美路在85分鐘攻入致勝一球，這讓安察洛堤大感不公，直指球證及VAR決定令人費解，賽後也不少皇馬球迷湧入該球員社交媒體留言表示不滿。

在向西班牙足總主席Rafael Louzan及國家高級體育法庭發出的投訴信中，皇馬直斥西班牙的球證體系已「完全失去公信力」及「從內部腐爛」：「針對皇馬的判罰已達操縱和篡改比賽的程度，不能再被忽視。」

西甲主席回應：「皇馬已失去理智」

事件引起軒然大波，周四本有一場由西班牙足總、球證組織及西甲、西乙參與的會議，當中也包括改革球證體系的話題，但皇馬未有出席今次會議。

泰巴斯形容皇馬「失去理智」。（Getty Images）

被問到與皇馬之間的爭議時，西甲主席泰巴斯（Javier Tebas）抱批評態度：「皇家馬德里想傷害的不僅是球證組織，還有這項賽事。他們作出故事讓自己變成受害者，我覺得最畫龍點睛的是那封公開信。」

泰巴斯續表示：「這個問題被誇大了，他們（皇馬）已失去理智，足球並不是圍着皇馬而轉。」

打吡戰前夕 皇馬被指向球證施壓

皇馬對馬體會的馬德里打吡開戰在即，球證問題自然成為這兩支同城死敵的焦點。西甲賽會宣布Cesar Soto Grado為這場比賽主球證後，皇馬官方電視台公布一條逾5分鐘的影片，整合Cesar Soto Grado今季執法皇馬賽事時的爭議判決。

此舉當然被認為是向球證施壓，馬體會主帥施蒙尼對此不作回應，僅表示「專注於比賽本身」；不過該球會的社交媒體，則與皇馬隔空開火。

周六凌晨，馬體會發表聲明支持Cesar Soto Grado：「我們希望向全體（西甲）球證及其家人、朋友表達全力支持，這足球界來說，這是非常艱難日子，保持堅強。」

日前他們還「曲線」揶揄對手向球證施壓：「西班牙皇家學院（該國語言管理機構），最近我們經常被問到某方面的問題，而我們不想出錯。能幫助我們理解以下動詞的細微差別嗎？施壓、威迫、恐嚇、影響，謝謝！」

安察洛堤賽前回應泰巴斯言論。（路透社）

不同於沉默的施蒙尼，安察洛堤則選擇在賽前開腔力撐球會：「泰巴斯大可放心，這裏沒人失去理智，我們只是想要一個解釋，且希望能改變一個據我所知沒有人滿意的體系。」

目前皇馬以49分排在西甲榜首，馬體會落後1分緊隨其後，因此今仗賽果或直接影響季尾排名，而這些球場外的種種鬥爭，也讓這場馬德里打吡戰更添火藥味。