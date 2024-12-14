攀山家張志輝挑戰300公里環遊全港　跑步+獨木舟+單車目標6日完成

香港攀山家張志輝（Paul）將會連續6日不乘搭交通工具、透過跑步、獨木舟及單車環遊全港，估計整項挑戰全程約300公里。他計劃首日環港島跑超過50公里，接着花3日划獨木舟繞大嶼山至深井上岸，最後用兩日踩單車順時針遊新界及九龍，經屯門、元朗、沙頭角、大埔、西貢、觀塘、旺角、荃灣回深井。挑戰期間，張志輝不會回家休息，直接在中途點過夜，其中部分地方需要露宿。他希望以低碳足跡的方法，好好欣賞及享受香港。



張志輝由12月15日起一連6日開始「赤·戰」的挑戰，透過跑步、獨木舟及單車環遊全港。（顏銘輝攝）

張志輝是山藝、運動攀登教練，在2019年連登珠穆朗瑪峰及洛子峰，成為首位連登這兩座8000米以上高山的香港人。疫情期間，他用13日去行完香港100座最高的山；之後，他嘗試混合跑山及攀岩，在一日內以Rope solo（有保護的單人攀爬）形式連續攀爬魔鬼山、飛鵝山及獅子山的崖壁，並將過程拍為紀錄片《Project Alone》。

香港珠峰攀山家張志輝混合跑山攀岩 9個半鐘完成香港三大岩壁

張志輝在2019年爬完珠峰從尼泊爾返港，還將陪伴他上山的氧氣樽帶回來留念。（顏銘輝攝/資料圖片）

張志輝今年底又有新挑戰，他會在12月15日早上開始，一連6日透過跑步、獨木舟及單車環遊全港，路程約300公里。他說：「作為一個土生土長的本地人，希望用最赤裸的方式去欣賞我們自己住的地方。香港很獨特，很有趣的，要跑步可以跑步，要玩水又有玩水的地方，說大不大，說小不小，想嘗試以不用交通工具的方式去環遊整個香港。」他將今次的挑戰命名為「赤．戰」。

張志輝選擇在深井接受訪問，這個會是挑戰中由獨木舟轉單車的中途站。（顏銘輝攝）

按計劃行程，他在12月15日第一日會逆時針方向環港島跑一個圈，他會由海洋公園正門出發，按次序經淺水灣、赤柱、石澳、小西灣、北角、中環、西環、香港仔回到海洋公園，再跑上海洋公園纜車救援徑，至水上樂園結束首日跑步之旅，全程約跑58公里。張志輝說：「我不會跑得很快，因為這次挑戰不是為名次，或者要爭取一個快的紀錄，純粹想用一個特別的方法環遊香港，是一個享受和欣賞的過程。」

張志輝會用跑步環港島。（受訪者提供）

張志輝會用獨木舟環大嶼山。（受訪者提供）

結束每日旅程後，張志輝不會回家，而是就地或到附近休息，有時甚至要露宿一夜。他今次的挑戰與香港海洋公園保育基金合作，為後者籌款，所以完成環港島跑後獲准入水上樂園休息。在第二日，他會划獨木舟，從大樹灣出發，經南丫島及長洲，去到大嶼山南的長沙。他估計這一段很有挑戰性，他說：「由港島划去大嶼山這一段，中間經過一些開放的水域，天氣的影響可能比較大。」

張志輝承認獨木舟不是其所長，他預計至少要划3日，從海洋公園去到深井。（受訪者提供）

張志輝之前接受訪問，談到香港100山的挑戰及攀珠峰：

【攀山｜張志輝專訪】連攀珠峰洛子峰創紀錄 難忘山頂前一具屍骸

【行山｜張志輝專訪】13日走遍香港百大高峰 山藝教練變Kill標王

張志輝攀石超過10年，亦會參加越野跑活動，上山駕輕就熟，但落海就不是他所長。他說：「不是每樣東西都很熟悉才去挑戰的。有一些東西可能本來未必很熟，但我們可以透過挑戰去學習，找到一些超越自己的方法。」他特別花了很多時間去鑽研划艇，設計路線，第二晚在長沙過夜後，第三日划去大澳，第三晚在大澳過夜，接着第四日經東涌、欣澳划到深井上岸。從海洋公園到深井，獨木舟全程約70至80公里，每日約划25公里。

張志輝喜歡挑戰，他認為可以從挑戰中學習。（顏銘輝攝）

他嘆道：「踩單車是計劃的最後一部分，體能可能已經下跌了一定程度，去到後尾真的要靠意志去頂住。」在深井露宿一晚後，他開始單車之旅，經青山公路踩去屯門、元朗，再往新界北的邊堤，踩到沙頭角一帶後，經鹿頸、新娘潭到大埔，落沙田，入馬鞍山，至水浪窩休息。在最後一日，他會踩入西貢，出九龍，經觀塘、旺角、荃灣踩回深井。兩日的踩單車環九龍、新界大約要160公里。

張志輝一直希望以不利用交通工具的方式去環遊香港。（顏銘輝攝）

由外地到香港，從攀山到涉水，為何一而再進行挑戰？張志輝說：「講笑話，我這個人很貪玩。認真點說，我覺得每個挑戰都有很多學習的地方。之前的挑戰，我主要是一個人計劃去做，但今次就跟一班朋友、夥伴去策劃。這方面對我都是很大的挑戰，要去學習跟不同的人合作。」

張志輝多謝太太Karman的支持。（顏銘輝攝）

在這次6日5夜的挑戰，張志輝要邀請朋友及太太在每晚的休息點支援，又要安排朋友拍攝過程。張志輝本身不喜歡麻煩別人，很感激出錢出力支持他的人，他說：「原來有些事情，你主動去跟其他人分享時，有些人會欣賞你，他們會樂意去幫手，盡量去協助你。」他特別多謝太太Karman，鼓勵他實踐這次環遊香港的計劃。

張志輝表示試了六至七成路，最擔心的是環大嶼獨木舟的部分，始終海上的狀況變數較多。今次挑戰除了推廣低碳及認識香港，還希望鼓勵其他人追夢，他說：「追夢不一定要很多資源的。我們每個人都有自己的限制，資源有限，但我們要去學習在有限資源裏去做一些無限的東西或者無限的可能。我相信每個人都做得到，用自己的方式，盡自己的能力，去實現自己的夢想。」

張志輝會由12月15日起開始挑戰。（顏銘輝攝）

張志輝「赤．戰」計劃行程

第一日（15/12）：跑步【海洋公園正門-淺水灣-石澳大浪灣-小西灣-北角-中環-西環-香港仔-海洋公園水上樂園】

第二日（16/12）：獨木舟【大樹灣-長沙】

第三日（17/12）：獨木舟【長沙-大澳】

第四日（18/12）：獨木舟【大澳-深井】

第五日（19/12）：單車【深井-屯門-元朗-落馬洲-鹿頸-大埔-馬鞍山-水浪窩】

第六日（20/12）：單車【水浪窩-西貢-觀塘-旺角-荃灣-深井】