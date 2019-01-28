【港足日與夜．盧均宜】轉投富力半季之得失　理想與家庭的抉擇

來到職業足球生涯的第18年，這樣的一個「男人」，還有什麼追求？ 對，我說的是一個「男人」，不止一個純粹的「球員」，每個人生命的篇章，都擁有不同面向和身份。盧均宜作為千禧世代的本地名將，由他說出大義凜然的話很簡單，但其實放下名將的身段，敦本務實地解說一個肩負家庭責任的爸爸故事，有時候還需要更大勇氣； 與其說是訪問，這次對談更像一次men's talk，身為兩個孩子的父親，今年隻身到了廣州，為的是給予家庭更安逸的生活？還是以身作則，向兒女訴說一個堅持換來理想的故事？ 攝影：曾柏熊 影片拍攝：吳浩然

去年的5月26日，注定是盧均宜生命中難忘的一天，這位前傑志隊長踢罷當日的足總盃決賽之後，正式宣告離開這家效力了11年的球會，在球員生涯黃昏的34歲之齡，轉投廣州球會富力R&F，迎來職業與生活間的大轉變。對任何人來說，突然改變一個安穩生活多年的環境，總不可能是一個簡單的決定。更何況，離開的不只是是一支曾經南征北討、歷盡高低的團隊，還有太太與一對年幼的兒女。即使薪酬待遇的提升令這個決定看似輕鬆亦理所當然，然而相信很多為人父母者都會明白，錯過很多家庭生活與子女成長的點點滴滴，分隔兩地的時間已經過了半季，他依然覺得當中的取捨實在不易。

每次離家前一晚，女兒都是哭着叫爸爸不要走，一邊睡一邊飲泣；天亮了，我便在她起床前靜靜出門，總會有點心酸。但來了幾個月，我依然覺得這是個非常正確的決定。 盧均宜

今季盧均宜離開效力了11年的傑志，轉投總是充滿爭議的富力R&F。（資料圖片）

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爸爸去哪兒?

或許跟盧均宜年齡、身高等皆相約有關吧，求學時期當身邊同學都迷外國大球星之時，我卻非常「貼地」，視這位出道於港足冰河時期的本地球星為球場上的學習對象，畢業後因工作關係認識了盧均宜，談論的話題離不開足球；有趣的是，2014年我跟「偶像」先後成為人父，同樣都是女兒，從此每次碰面我們都多了一個話題，就是日常親子生活的喜與樂。如何緩解女兒初上幼稚園時的不安、如何選擇課外活動以觀察發掘女兒真正的興趣等等，分享養兒育女的擔憂與快樂，可說是互相見證了大家由男孩蛻變成男人的歷程。

往日年少的固執，今日亦不得不為最愛的身邊人多作考慮，當盧均宜宣告轉投富力R&F之時，我感覺好奇的，首要反而不是什麼足球生涯新階段的挑戰，而是作為一個父親，朋友，你是如何在足球員與父親之間的角色作取捨?

火車站，是均宜幾乎每星期都會出入的地方。（吳浩然攝）

可能有人會覺得上述文字形容得太嚴重了吧，香港跟廣州嘛，相隔不過120公里左右，近月開始坐高鐵最快也不過50分鐘，怎麼寫得均宜像要出走到「天涯海角」般；然而我想為人父母者大多會明白，一個才剛滿四歲的孩子，非常依賴從父母身邊取得安全感，加上幼兒階段只會由「自我角度」思考的特徵，要跟孩子解釋自己要長期離家，他們是不能理解到「廣州」還是「南極洲」的分別，在他們心目中，能理解的就只有「爸爸要離開我」。

「雖然作為一個足球員，我總不甘心長坐後備，遇上富力的邀請，無論薪酬待遇和出場機會方面都很吸引，但這個依然是個艱難的決定。我費了很長時間，才能令4歲的女兒明白這是什麼一回事。」

那怕只有十數小時，均宜帶着比賽後的疲倦身軀都要回家陪伴家人。（吳浩然攝）

尚有能力 就應堅持

職業生涯的時間有限，尤其年紀已經不輕，對足球還有熱誠的球員，每一分每一秒都不容錯過。相比起上季被評為「亞冠專員」，今季均宜最起碼能夠在球隊穩佔主力，縱使表現偶有失準，但對一個進入職業黃昏年齡、身體筋骨五勞七傷的球員來說，總括而言他依然能夠長時間維持高水準比賽狀態，其實已經很難，富力的訓練質量，與他能夠延長球員生涯可有直接關係；不要誤會，這個「質量」的意思絕非對傑志訓練方式的批評，事實上由楊正光領軍的富力，日常的運作其實十分「港式」，均宜口中的問題，純粹出於香港足球的結構性「死局」，場地的「質量」。

縱使傑志在港超群雄中已算幸運，擁有自家的訓練基地，但因為維修保養成本等問題，再好的仿真草場也只是仿真草，難以跟真草足球場攀比；相對之下，富力R&F今年遷回廣州大學城，與中超廣州富力使用同一基地，但是草地球場不需要共用，而且，不只一個，港超的富力R&F平日可以在兩個真草球場間輪替使用，賽前更可拉隊到主場燕子崗作適應練習，加上自家的體能訓練設施和距離基地不足5分鐘車程的宿舍，這樣的硬件條件，正常香港球會根本不可能提供，這種得天獨厚的優勢，亦成為均宜自覺「選擇正確」的原因。

今季富力R&F的訓練場由三水基地，遷回廣州大學城內的富力基地。（曾柏熊攝）

富力R&F擁有球隊的私家訓練場，而且有兩個真草場作輪換，有時還可到燕子崗主場練習適應場地。（曾柏熊攝）

「始終在香港練仿真草，適應比賽是兩回事。以前練仿真草後，其實每天膝蓋都會隱隱作痛，很多動作都做不到；現在於真草上練卻舒服很多，不用勒住腳步，膝蓋承受的壓力減少了，每天都可用盡全力踢。」均宜不是第一球員說過類似的話，事實上這個說法亦很容易理解，如果平日都不能通過全力的訓練，清楚了解自己當下百分百的狀態與能耐，比賽時豈能收放自如呢； 更何況，廣州大學城距離市區有一定距離，卻自成一國，衣食住行都能輕鬆解決，比賽日之外，平日的生活離不開這個地區，訓練後回宿舍休息、到飯堂吃飯或叫外賣，日日如是，富力球員每天的生活，基本上真的只有踢足球和休息，回復得快、減少勞損、訓練質量又足夠，對均宜這種「老將」來說，完成是一場幸福的及時雨。轉會他投，足球理想得以延續，薪金亦有所提高，外人眼中一切都是如此順利、如此理所當然。

爸爸，事實真的如此嗎?

對老將來說，維持高水準比賽的狀態已經是艱難任務。（資料圖片）

每次離家前一晚，均宜的女兒都是哭着叫他不要走，一邊睡一邊飲泣。（吳浩然攝）

取捨與學習

走出球場，這位前香港足球先生的角色，回復兩個孩子的父親與丈夫的身份，電話的桌布上、銀包的相片夾中，離不開一家人的身影。這次訪問每當談到家庭話題時，均宜神態總是顯得不太自若，這是一種平日在這「見慣世面」的老大哥面上鮮有看見的神色，談下去方發現，原來他去年出生的次子近日身體不適，需要進出醫院；縱使均宜非常專業，訓練毫不馬虎，無論在基地還是宿舍，總是在隊友面前臂負起老大哥的角色，對訪問亦不會敷衍了事。私底下，卻為自己身在廣州，難以抽身回港照顧兒子而愁緒。空閒時間，他不時會致電妻子跟兒子作視像通話，關心他的康復情況：「這段時間都要辛苦太太了，回去陪子女之餘，也一定要分點時間和太太拍拍拖呢。」這句說話在均宜口中多次出現，可見今季生活方式的轉變，令他較難分擔家庭工作和參與子女的生活，依然是他最困惑的地方。

未來幾年，對均宜一家都是一次學習旅程。（吳浩然攝）

離開是為了堅持理想，也是為了給孩子更好的生活，更重要是學習愛惜身邊的人吧。（吳浩然攝）

轉投富力，從球迷角度來看是爭議，但其實，對均宜本身也是種掙扎，在於他需要從家庭和事業之間的取捨。只好把握所有假期，盡量用來陪伴至親，即使不過是主場比賽後僅足夠回港休息十數小時，也一定要好好珍惜，因為跟大部份為人父母者都一樣，他明白小朋友成長的速度實在快得驚人，少了一天就是一天，那怕只是沒見一周，孩子的身心發展已經可有很大變化，他說：「每次離家前一晚，女兒都是哭?叫我不要走，一邊睡一邊飲泣；天亮了，我便在她起床前靜靜出門，總會有點心酸。」這樣的畫面幾乎每周都在均宜家中上演，卻坦言即使偶有困惑，為了生活，亦無補於事。

「我不是沒有考慮過接他們過來一起生活，但就怕他們小學之後不適應香港的學業而作罷。」正面一點看，或許未來數年的富力生涯，對均宜家庭各成員的一次共同學習旅程，因為身為職業足球員，他始終清楚明白現代足球的變化同樣劇烈，自己不嘗試改變，就只有被淘汰的結局，更何況，當自覺還有能力的時候，怎麼可輕言放棄奮鬥了多年的理想呢?反而身體力行，用自身的行動說明堅持的重要，先不要說什麼以身作則教導孩子的大道理，最起碼，也是對自己理想的一個交待。

從球迷角度看，均宜轉投富力是爭議，但其實對他本人也是種掙扎。（曾柏熊攝）

「最後一個問題，轉投富力的決定正確嗎?」

「不後悔，我至今依然覺得是個不錯的決定；就希望可以在這段時間多賺點錢，讓孩子生活好一點，知識豐富一點，互相照顧，學習愛惜身邊的人吧，這樣我就很滿意了。」

話畢，均宜便離開燕子崗主場，驅車趕到火車站踏上歸家的路途；那個背影，再看不到那些年年少輕狂的氣餒，而是一個歸心似箭的慈父。

18年了嗎?原來這些年來不斷出入球場的我們皆早已成長了。