【劍擊．亞青賽】港隊少年組團體賽再添獎牌　女佩摘銀　男花奪銅

香港隊在亞洲青少年劍擊錦標賽最後一日少年組賽事，憑女子佩劍及男子花劍再有收穫，分別取得一銀一銅，結果港隊在4日少年組賽事，一共取得兩銀三銅的戰績。

港隊女子佩劍四名小將，梁洛文及郭昕祺雖在個人賽8強止步，但助港隊以2號種子出戰團體賽。港隊女佩去年在少年組團體賽奪金，去年的「奪金功臣」只剩下梁洛文在陣。港隊直接進入8強，與東道主約旦爭逐4強席位，梁洛文﹑郭昕祺及年僅14歲的鄭雅之出任正選，港隊實力與約旦有差距，大勝45：14，躋身4強硬撼日本。

女子佩劍隊在兩位教練Tahir（右一）及Sandor（左一）的帶領下，在團體賽取得好成績。（香港劍擊總會圖片）

港日兩軍實力接近，比賽中段雙方爭持不下，雙方的分差連續4局在1分之內。梁洛文在第6局以細分6：2拉開比分，為其後3局打好基礎，結果港隊在最後3局保住優勢，以45：38報捷晉級。

決賽鬥另一強敵韓國，港隊被韓國主導賽事，雖然鄭雅之及梁洛文一度在中段反超前，可惜未能維持勝局，結果以34：45落敗，屈居亞軍。

男子花劍同樣在少年組團體賽取得佳績，由陳柏熙﹑袁棨諾﹑鄭鐵男及黃俊捷組成的男子花劍隊，在16強及8強分別輕取伊朗及中華台北，4強迎戰日本，惜中段被日本拉開比數，結果以25：45不敵對手，無緣決賽，為港隊取得一面銅牌。另外，女子重劍隊在16強以40：45不敵東道主約旦，16強下馬。

男子花劍隊在四強不敵日本，為港隊奪得一面銅牌。（香港劍擊總會圖片）

經過4日少年組賽事，港隊奪得兩銀三銅，青年組（20歲以下）的男子佩劍及女子花劍的個人賽將在周日（3日）上演。