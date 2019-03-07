【劍擊．亞青賽】女花青年組團體再摘銅　符珈嘉獨攬3獎牌

香港劍擊隊在亞洲青少年劍擊錦標賽中，經過於青年組（20歲以下）的個人項目失望而回，未能奪取獎牌後，昨日（6日）轉戰青年組團體賽，女子花劍隊終於為港隊再下一城，在團體賽奪走一面銅牌。

港隊在亞青賽一向戰績彪炳，亦是獎牌的大戶，但眾將如女重的佘繕妡、男花的吳諾弘及男佩的李澤峰，皆未能在青年組的個人項目，為港隊取得任何獎牌，是2008年後首次未有香港劍手在青年組的個人項目贏得獎牌。

亞青進入最後階段，餘下青年組的團體賽，首日率先進行男子佩劍及女子花劍的賽事，港隊終於在3日青年組個人賽後，在今年賽事奪走首面青年組獎牌。

港隊在三日青年組個人賽中未有收穫，女子花劍隊終在團體賽為港隊「開齋」。（香港劍擊總會圖片）

女子花劍隊派出姜諾懃、關渝澄及少年組亦有出戰的符珈嘉及高珮慈，出戰青年組團體賽。女花去年的亞青未能贏得獎牌，今年在3位小將分別16強止步，以4號種子出戰團體賽。

港隊在16強迎戰阿聯酋，未遇到太大阻力，輕鬆以44：17淘汰對手，八強與菲律賓爭奪四強席位，幾位小花表現穩定，再以45：25再下一城，為港隊鎖定一面獎牌。

女子花劍隊四位成員符珈嘉﹑關渝澄﹑姜諾懃及高珮慈（左起），與教練宋文杰合照。（香港劍擊總會圖片）

4位「小花」殺入準決賽後，硬撼日本隊，可惜以27：45不敵日本，無緣躋身決賽，但亦為港隊贏得今年首塊青年組賽事獎牌。符珈嘉繼少年組奪得一銀一銅後，再次奪牌，個人獨攬3面獎牌。

女子花劍隊在4強不敵日本，仍為女花贏得今年第3面獎牌。（香港劍擊總會圖片）

另外，男子佩劍方面卻在8強止步。被列為9號種子的男子佩劍隊，在16強與泰國交手，結果以45：36力敵對手，躋身8強，與強敵韓國隊爭奪4強資格，惜以35：45力戰而敗。

在其後的排名賽中，港隊連挫中華台北及新加坡，以第5名完成賽事。男子佩劍隊在本年亞青的少年及青年組皆未能取得獎牌，是自2013年後首次未能站上頒獎台。