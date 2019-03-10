【Formula E】幸運之神眷顧馬沙創最佳成績　布特被罰莫他拿奪冠

Formula E香港站完滿落幕，布特與洛達拿鬥得十分燦爛，雖然布特首位衝過終點，但他被罰秒數，跌落第四位，結果由莫他拿取代，成香港站冠軍。 兩位前F1車手馬沙及雲當命途各異，馬沙以今季最佳的第6位完成；排頭位的雲當則壞車退賽，黯然結束香港站。

今年香港站正賽時天公造美，未有如練習時的傾盆大雨，使香港站未能成為首次雨戰的FE正賽。今年賽事競爭相當激烈，四位車手曾在頭位，加上今年安全車多次出動，更添賽事變數，大大提升可觀性。

馬沙今場以第6位完成賽事，是他參與FE以來的最佳成績，但他在排位賽時稍有失誤，他直指排位表現一般，「排位賽我未能造出完美一圈，但即使在該圈兩度失誤，損失不少時間，但亦能排在前10位起步，我相信稍為改善的話，或許可以打入『Super Pole』。」

馬沙表現親民，與在場的香港車迷合照留念。（余俊亮攝）

馬沙在開賽早段被緊隨的對手撞中車尾，幸賽會及時出示紅旗，他直呼「好彩」。（張浩維攝）

馬沙今場除了排位失誤外，他在開賽早段被撞，使他失去不少位置，但幸好賽會出示紅旗，才使他可以「止蝕」，並指FE就像小型賽車比賽，一切皆有可能發生，「在早段被撞戰車尾部後，一度不斷被對手超前，幸好賽會及時出示紅旗，使我的團隊可以立即維修，使我在重開比賽後，由第11位上升至第6位。如今開始逐漸熟悉FE，開始知道如何操控戰車，加上FE恰如放大版的小型賽車，所以一切皆有可能，或許在未來賽事可以站上頒獎台，甚至捧走錦標。」

雲當（5號）在今場頭位起步，可惜及後因壞車未能完賽，他賽後大表失望。（張浩維攝）

中環周日（10日）舉行Formula E香港站賽事，戰況混亂又刺激。（張浩維攝）

另一前F1車手雲當（Stoffel Vandoorne）卻無法完成賽事。雲當雖排頭位起步，但在初段多次被對手「爬頭」，其後更突然壞車被迫退賽，該名26歲的車手當然大感失望，「我在今場排頭位起步，證明戰車具備速度，但戰車在該圈出5號彎時突然失去動力，故障是十分不幸的事。我們在餘下賽事會繼續努力，我相信終有一天能取得好成績。」

首名過終點的布特，指自己並非有心撞洛達拿的戰車，但他最終因被罰秒數失冠。（張浩維攝）

布特（Sam Bird）今場與洛達拿（André Lotterer）在早段遙遙領先其他車手，其後二人鬥足全場，布特與洛達拿在「尾二」一圈發生事故，布特撞中洛達拿的車尾，更使他「爆呔」，結果首位衝過終點，但因衝向洛達拿車尾的動作犯規，被罰秒數，結果香港站冠軍始終還是屬於莫他拿。

布特在賽後記者會試圖解畫，指事件是意外，「我在今仗的起步做得相當好，在第7位起步但僅一個半圈後，便跳升至次位，這是在街道賽難以預料做到的。我感到戰車十分快，甚至比洛達拿更快，當我希望超越他時，他突然轉向所以我也無路可逃，才發生碰撞，的確是不幸的事件。」

今年香港站賽事同樣吸引不少市民圍觀。（張浩維攝）

今年香港站賽事同樣吸引不少市民圍觀。（張浩維攝）