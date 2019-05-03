和富大埔明日（4日）作客R&F富力，雙方合演可能是今季港超冠軍最關鍵的大戰，今場除部份「堅家軍」成員各為其主外，更是一對「真．兄弟」梁冠聰與梁諾恆的對碰。

兩人以往在南華及飛馬並肩作戰，去季分道揚鑣後雖曾交手，不過這次卻是非一般的對決，因為關乎那一人最終能贏走聯賽錦標。

大埔中場「大佬」梁冠聰坦言，練習時腦中閃現過，昔日跟弟弟於於家中玩樂的畫面，「去年大埔於大球場對飛馬，球在我們中間，大家一起剷；想起在屋村長大時，我倆在家中一對一，亦會不理傷勢去飛鏟對方。一對兄弟將這個飛鏟的畫面，由細到大慢慢呈現在香港頂級聯賽之中，其實很難能可貴。」

梁冠聰於周中亞協盃分組賽只踢半場，他稱自己及全隊狀態及心理質素十分良好，相當期待明日一戰。（袁志浩攝）

明日兩人父親將北上觀戰，「大佬」笑言爸爸「點都係贏家」，但當傳媒問及他有多大信心取勝，他毫不猶豫地回答：「我贏，對自己球隊十分有信心，大家各為其主沒有辦法。」

曾經是堅sir麾下一員的陳俊樂，今仗將倒戈相向，與不少舊隊友同場較量。（袁志浩攝）

梁諾恆雖然曾連續三周出席富力的賽前記招，但這次卻改以陳俊樂現身，令兩人合照願望泡湯。（袁志浩攝）

梁諾恆：今仗決定球季成功與否

兩兄弟以往在飛馬，曾一起贏得足總盃及菁英盃冠軍，惟獨欠缺最令人夢寐以求的聯賽錦標，效力富力的「細佬」梁諾恆指：「自少夢想是跟哥哥一起拿聯賽冠軍，雖然今季仍未能達成，但起碼其中一人可奪得殊榮。相信最後無論是我們那一個人贏，都是值得的，希望明天一起為球迷踢場好波。」

富力今季班費約2000萬元，惟球隊於各項盃賽已先後出局，若要避免四大皆空，聯賽錦標是最後希望，「細佬」稱：「由季初集訓到每場比賽，今場決定這個球季是否『成功』，絕對是全隊職球員全季努力的證明。」

富力今季只剩聯賽冠軍為最後奪標希望，不過梁諾恆表現不俗，有力當選今季港超最佳11人。（資料圖片）

這名富力後衛認為，雙方爭勝決心雖強，但若有一隊先落後，相信會踢得甚為艱難，因此球隊並不急於進攻，會先站穩陣腳在尋找機會，預料兩軍於下半場會踢得較為激烈。富力去仗主場面對防守嚴密的凱景，亦需踢至下半場才攻破敵軍大門，主教練楊正光指己隊關鍵是後備席上的進攻球員，有信心可為戰局帶來變化。

李志堅賽前記招後跟富力主帥楊正光相遇，爭標大戰當前，兩人有說有笑。（袁志浩攝）

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