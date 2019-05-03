【港超聯】堅家軍多年目標只差一步　李志堅：已達辦足球的本份

由2003年於麥當奴青訓計劃及大埔區幼苗遇上「堅家軍」等球員，到2007年帶領眾人以深水埗名義贏取「曼聯超級盃」香港區冠軍，李志堅跟「堅家軍」約定要攜手贏取香港頂級聯賽冠軍。從2008年丙組球隊深水埗，再到YFC澳滌及香港飛馬，「堅家軍」在和富大埔終於來到10年後的這一天，他們跟聯賽冠軍只差一步之遙，若明日（4日）作客擊敗勁敵R&F富力，即可提早一輪贏走錦標。 不過李志堅似乎認為，外界將明日比賽看得太重，「最開心其實是不用不開心。明日不論結果如何，我覺得我們已經做到了。」

帶領子弟兵走過多個年頭，堅sir在賽前記者會說着說着，情緒亦突然湧上心頭，「感恩可以有機會讓我追夢，人生每個職業、每個人都有很多夢想，但未必人人有機會去追。」

堅sir回想擊敗南區一役，取勝固然興奮，但夜深人靜時卻另有體會，「作為足球教練，最開心便是不用不開心。明日不會想是場孤注一擲的比賽，而是好好享受，不論結果如何，我覺得我們已經做到了。」

李志堅多年來帶領一眾子弟兵逐漸成長，如今與聯賽錦標僅一步之遙。（袁志浩攝）

黃威、馮慶燁、李家豪、陳肇鈞、梁冠聰等，都隨李志堅走過了10多年，那些年的承諾可實現嗎？（袁志浩攝）

場外遇昔日主力陳俊樂 李志堅：達成辦足球的本份

富力陣中亦有部份球員過往是大埔主力，陳俊樂及羅港威等亦曾是「堅家軍」一員，前者更因出席富力的賽前記招，於場內跟堅sir相遇兩人搭搭膊頭，談談近況，熟悉又帶點陌生，令堅sir坦言有種特別的感覺，「這些球員由細到大，都跟着我長大，加上伊達與謝家強，或許明天的正選陣容，有一半都是大埔昔日的重心。這證明我們做到了辦足球的本分，培養出很多球員，即使到其他球隊亦可成為主力。」

曾經是堅sir麾下一員的陳俊樂，今仗將倒戈相向，與不少舊隊友同場較量。（袁志浩攝）

+ 4 + 3 + 2

富力今季暫於聯賽攻入47球，屬10支球隊之冠，堅sir稱會針對部份球員長處而準備，但就拒絕透露詳情。大埔今仗目標無庸置疑，誓要全取3分。

即使雙方戰和，大埔最後一輪鬥夢想FC，亦有望於主場捧盃，不過堅sir希望盡快將聯賽冠軍成為囊中物，「當然期待以最快的途徑，明日便拿下冠軍。始終球隊於5月15日亞協盃作客朝鮮，雖然主場敗予對方，但仍會爭取晉級，想及早放下其他憂慮。」

大埔一班巴西幫，練習前播放着森巴音樂，邊打拍子邊談天，神情輕鬆。（袁志浩攝）

大埔今日只作簡單疊瓦式進攻練習，操練後部份球員亦加強罰球訓練。（袁志浩攝）

楊正光：不容許伊高沙托尼「1 on 1」

為保爭標希望，主隊富力今場許勝不許和，主教練楊正光指球隊準備充足，今周除加強球員心態，亦已針對研究對方主將伊高沙托尼，「今季先後對碰3次，他表現都很穩定，但我們對大埔多位巴西外援能力都暸如指掌，不斷向球員灌輸應對方法，例如讓伊高出現一對一情況，這是絕不容許的。」

富力中場陳俊樂亦相信，全隊有很大決心爭奪冠軍，現時由中超廣州富力外借的他稱，會將季後前途暫時放在一旁，先專注於聯賽最後兩輪比賽，未有就往後是否回歸富力一隊事宜作出回應。

李志堅賽前記招後跟富力主帥楊正光相遇，爭標大戰當前，兩人有說有笑。（袁志浩攝）

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