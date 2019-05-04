【田徑】俞雅欣6.26米再破港績　「亞錦的獎牌給我信心」

俞雅欣繼亞錦賽以6.15米成績摘下銅牌後，今日（4日）再戰香港田徑錦標賽，在嘗試以新步點應戰的同時也造出驚喜成績，以6.26米打破自己於今年3月創下的紀錄。

人稱「小丸子」的她一年內四破香港紀錄，分別在去年9月的香港田徑系列賽以6.19米打破維持長達7年、6.06米的紀錄；再於今年的大專田徑賽跳出6.22米，隨後0.01米之差再突破自己極限，於新加坡邀請賽以6.23米再破港績，而今日就造出第四次。

俞雅欣試用新步點，由原來的18步加至20步，雖然開頭跳出6米多的成績，但經調整後再做出6.26米的成績，看台上的觀眾亦為其鼓掌。

試用新步點，由18變20步，掌握得比想像中好。（林若勤攝）

未公布成績前，俞雅欣一直手撐腰看著數字板，看到6.26好像鬆了一口氣，轉身向鼓掌的人鞠躬，「沒有想過可以破紀錄，因為今天試用新步點，練了一星期，試看看可不可以這麼快就掌握到，最後的實驗結果也很不錯。」

俞雅欣笑了笑，因為亞錦賽的銅牌為她注入強心針，以新步法為自己找突破，「雖然多了兩步好像很少，但其實令速度高了很多令我起跳比較難控制。」

6.26米，將自己早前所創的紀錄再推遠。（林若勤攝）

從短跑轉為專項跳遠只有約三年的時間，俞雅欣感自己的年資尚淺，並沒有想要創出甚麼成績，偏偏每次都會有驚喜：「本身並沒有一個明確的目標要跳到甚麼成績，做到現在的成績比心中預期快，現在每次比賽對自己的目標會提高，以前可能跳到5.80-5.90都會滿意，但現在沒有6.10都好像不太行哈哈。」因為一次的陸運會，一次的5.90米成績讓她覺得自己可以，現在的港績是沿自己一個信心。

俞雅欣專項跳遠也不過三年之間，但就屢破港績，全因當初一句原來我可以。（林若勤攝）

「跟自己說如果亞錦的排名有頭8我就會轉全職訓練。」最後第三的成績，也許是不轉不可的證明，俞雅欣從當初的一句「原來我可以」到現在，目標在三年後的亞運。

「亞錦的獎牌讓我有一個很大的信心，香港女生跳遠到亞洲也是有競爭力，不是永遠都是尾幾名。」接下來的6.30，到世界大學生運動會目標6.40，俞雅欣就看著更高的舞台跳：「第一次世大，還是去意大利，可能是目前這個水準中唯一一個機會可以衝出亞洲。」就像她就說的，每一跳都很專心只想著這件事，就不要想太多其他事。

另外男子標槍香港紀錄保持者許懷熙亦有出席，但因發燒初癒身體不適未有應戰，但仍留守準備區為戰友打氣直到完賽。

自己一步一步證明，香港女生跳遠也能在亞洲立足。（林若勤攝）

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