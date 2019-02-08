【西班牙盃】貝迪斯老將祖亞昆彎入靚角球　末段遭華倫西亞逼和

西班牙盃另一場四強賽事，由貝迪斯與華倫西亞爭逐決賽席位。首回合賽事先在貝迪斯主場上演，雖有37歲的隊長祖亞昆角球直接彎入，但主隊仍然無法在首回合旗開得勝，被華倫西亞在完場前逼和2：2。

有主場之利的貝迪斯，在上半場完場前開紀錄，羅倫摩朗（Loren Moron）近門頂入領先。貝迪斯隊長、老將祖亞昆在下半場9分鐘開出巧妙角球，直接彎入白界線，雖然華倫西亞門將將皮球拍出，但球證經VAR證實後，判斷入球有效，貝迪斯領先至兩球。

羅倫摩朗在臨完上半場前，近門攻入助球隊先開紀錄。（Getty Images）

祖亞昆的角球被門將在白界線後撲出，其後球證以VAR證實入球有效。（Getty Images）

客軍華倫西亞未有因此放棄，先在下半場25分鐘加美路（Kevin Gameiro）左路傳中，卓利舒夫（Denis Cheryshev）搶點近門頭槌建功，追成較接近紀錄。華倫西亞在補時階段再度在左路策動攻勢，洛迪高摩連奴（Rodrigo Moreno）交出致命的傳中球，加美路在門將沒收前快腳一篤，在補時2分鐘為球隊扳平。

結果，華倫西亞憑加美路的一個入球及助攻，2：2作客逼和貝迪斯，返回主場出戰下回合可望佔有優勢。

卓利舒夫在下半場頭槌建功，追成較接近紀錄。（路透社）

加美路在今仗成為球隊扳平功臣，完場前射入一球及早前的助攻，為華倫西亞在作客逼和貝迪斯。（路透社）

年屆37歲的老將祖亞昆，在2006至2011年曾效力華倫西亞，今仗倒戈上陣寶刀未老，踢足90分鐘兼交出一球靚絕的直入角球。祖亞昆繼去年11月中攻破巴塞大門後，再度取得入球，今季在各大賽事為貝迪斯貢獻3個入球。

這位貝迪斯隊長賽後表示，對於未能獲勝感可惜，但仍有希望打入決賽，「縱使我們在下半場末段被對手追和，但今仗我們交出不俗的表現，球隊亦顯露出致勝的決心。我們仍然有下回合的90分鐘賽事，我對球隊打入決賽仍感樂觀。」

西班牙盃次回合賽事將於3月1日返回華倫西亞主場上演，決定決賽席位誰屬。